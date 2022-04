En las últimas horas se han escuchado muchas cosas acerca del estado de salud del intérprete de “Niña Bonita” y la conversación en redes sociales se han centrado en la posibilidad de que el cantante esté atravesando un momento delicado. Aquí te contaremos qué le pasa a Chyno Miranda y qué es lo que se sabe de su estado de salud.

A mediados del 2020, Jesús Alberto Miranda Pérez, mejor conocido como Chyno Miranda, se infectó de COVID-19 y esto lo llevó a estar 4 semanas hospitalizado. Posterior a esto presentó una neuropatía periférica que lo levó a ser diagnosticado con una encefalitis que lo dejó inmovilizado en sus extremidades, por lo que no podía caminar.

“Llegué al punto donde no podía ni caminar, eso hizo que me diera una encefalitis, eso fue en septiembre de 2020. No sé cómo es la enfermedad, no sé cómo explicarlo en términos médicos. Fueron momentos de mucha depresión y tuve mucha tristeza” compartió Chyno en Instagram.

Esto comenzó no solo a afectarle a nivel físico, con síntomas como confusión mental y debilitamiento, también detonó en él síntomas mentales como depresión y ansiedad, dejándolo en un estado muy vulnerable. Desde ese momento la salud de Chyno ha estado rodeada de especulaciones.

Y fue en septiembre del 2021 cuando el cantante tomó sus redes sociales para darle una actualización al público sobre su estado de salud, compartiendo que atravesaba momentos complicados pero que trabajaba para salir adelante.

Desde ese momento no se había revelado mucha información del tema, hasta abril de 2022 cuando varios rumores, sumado a las declaraciones de Nacho, dejaron al público preguntándose qué le pasa a Chyno Miranda.

¿Cuál es el estado de salud de Chyno Miranda en 2022?

Hace unos días, algunos rumores en redes sociales señalaron que Chyno Miranda se encontraba en un grave estado de salud y que incluso la familia estaba preparándose para lo peor. A estos rumores se les sumó una entrevista que dio Miguel Ignacio Mendoza Donatti para el sitio Yahoo Vida y Estilo el 20 de abril de 2022, en donde hablo del estado de salud de su compañero.

Nacho dijo: “Chyno está en Venezuela luchando por recuperar su salud [...]. Yo les pediría a los fans, a todos los que lo quieren que recen o manden su energía por un milagro”

Esto llevo a los fanáticos de Chyno Miranda y a varios medios a sospechar que el estado de salud del cantante era más delicado de lo que se esperaba. Sin embargo, hasta el momento ni Chyno, ni su equipo o familia han confirmado que el músico esté en peligro.

El lunes 25 de abril el programa "Hoy día" volvió a cuestionar a Nacho sobre la salud de su excompañero y este comentó:

"Está enfocado en su recuperación cien por ciento. A través de una prima de él, que es amiga mía, me dio muy buenas noticias. Me dijo que va muy bien en su recuperación", aseguró, "que incluso han estado notando cambios que antes no había".

Por lo tanto, a pesar de que no se ha negado que el cantante esté delicado en el hospital, no hay, por el momento, información que lo confirme, por lo que los fanáticos tendrán que esperar a que una fuente oficial brinde más información.