Este viernes 11 de noviembre Danna Paola comenzó la gira XT4S1S con su presentación en Guadalajara. Sin embargo,las miradas estuvieron puestas en el accidente que tuvo en pleno concierto: tuvo que ser atendida por un médico y le colocaron un vendaje alrededor de la cabeza.

“Me abrí la ceja, literal, no es broma. No sé si los de primera fila vieron. Estoy bien, se los juro”, explicó la cantante durante el concierto. Luego de parar el show durante cinco minutos, Danna Paola regresó al escenario para seguir cantando. Antes, explicó: “Cuando yo me hice hacia atrás, creo que me pegué con mi rodilla o algo así y se me empezó a inflamar el ojo. Dejé de ver y yo seguí”.

Luego de terminar la presentación, Danna Paola publicó una historia en Instagram haciendo eco de lo que había sucedido en la noche: "Guadalajara, voy a recordar esta noche toda mi puta vida. Me acaban de dar la mejor opening night de mi vida. Me voy con un chipote en el ojo, pero feliz, agradecida, gracias por su energía, su amor. Lo dimos todo".

+VIDEO: el accidente de Danna Paola en pleno show

Danna Paola sufrió un accidente durante su show de Guadalajara. Aquí te compartimos el video.

+A Danna Paola le colocaron un vendaje alrededor de la cabeza.