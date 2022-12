Ivonne Montero, actriz mexicana que en el 2022 ganó La casa de los Famosos 2 de Telemundo, comunicó en Instagram que sufrió un accidente que le quemó las córneas. Además, compartió algunas imágenes en la que se la ve con el ojo izquierdo hinchado y el otro tapado.

“Olvidé poner el líquido de agua salina, donde uno coloca sus lentes y se quedan ahí hasta que se vuelven a usar. Entonces, resulta que me los puse con gotas para los ojos. Cuando me puse el pupilente sentí un ardor impresionante”, explicó Ivonne Montero en sus redes sociales luego de que sus seguidores la volvieran tendencia mostrando su preocupación por la situación. "Me quemé ambas córneas. Yo veía ya borroso. Me los quité y ¿cuál es la sorpresa?, que yo ya no tenía visión", añadió.

Para cerrar, la ganadora de La Casa de los Famosos 2 explicó que ya se sacó el parche, aunque todavía sigue con antibióticos y está siendo observada por distintos médicos. Al momento no brindó más detalles de su evolución.

+¿Qué le pasó a Ivonne Montero?

