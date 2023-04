Yameiry Infante Honoret, mejor conocida como "La Materialista" en las redes sociales, se convirtió en tendencia en México en las últimas horas. Esto se debe a que la reconocida cantante y modelo nacida en República Dominicana confirmó que su familia no está pasando un buen momento.

“Solicitamos cordialmente a la opinión pública, por favor respetar y no divulgar informaciones NO oficiales sobre el estado de salud del hermano de Yameryry Ynfante (La Materialista)", fue el comunicado de Press Releases que compartió en su Instagram oficial la modelo. Y, él mismo, añade: "La familia en estos momento está atravesando por una situación sensible y por tal motivo le pedimos de corazón a los fanáticos esperar el informe médico final antes de emitir cualquier comentario".

Aunque no se brindaron más detalles, está confirmado que se trata de un problema de salud del hermano. El posteo se llenó de comentarios de seguidores de La Materialista brindándole fuerza en este momento.

+¿Qué se sabe sobre la salud del hermano de La Materialista?

Aún la reconocida cantante y modelo nacida en República Dominicana no dio detalles sobre la salud de su hermano.