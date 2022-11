¿Cuál es la peor pareja del zodiaco?: esta es una de las dudas que más acecha a quienes se informan acerca de lo que los astros les deparan, sobre todo si están a punto de iniciar una relación o si ya están en una, pero no revisaron la compatibilidad entre sus signos, algo muy recomendado por los astrólogos más respetados de México.

Debido a esto pueden darse algunas combinaciones entre signos que al formar parejas, en vez de dar como resultado una relación armónica, pueden traer problemas para ambos miembros del zodiaco. Esto no significa que los signos que no son compatibles no puedan ser felices, pero sí quiere decir, de acuerdo con los astrólogos, que estas parejas enfrentarán muchos retos para ser felices.

¿Cuál es la peor pareja del zodiaco?

Por que no solo es una combinación de signos, sino varias, aquí están las combinaciones que aspiran al título de la peor pareja del zodiaco.

Aries y Tauro

Mientras que el primero es un signo de fuego, el otro es de tierra y si bien esto puede iniciar con el pie derecho, rápidamente las cosas se pueden salir de control: lo pasional y fogoso de Aries seguramente encontrará en Tauro a un espíritu conservador y práctico y puede que al inicio, la atracción entre ambos sea casi animal. Sin embargo con el paso del tiempo podrían chocar ya que lo que Aries quiere, lo quiere para hoy mientras que Tauro quiere que las cosas se cocinen a fuego lento.

Cáncer y Acuario

El primero proviene del elemento agua mientras que el segundo procede del elemento aire y con esto parecería que ambos se puede coordinar bien, ¿no? Pues al parecer el carácter entregado y protector de Cáncer podría hacer sentir a Acuario ahogado debido a que este signo ama por sobre todas las cosas su libertad e independencia; si ambos quieren lograr permanecer juntos deberán sacrificar algo: los cancerianos deben comprender que Acuario necesita de su libertad, mientras que este deberá comprometer parte de su independencia.

Géminis y Cáncer

El primero es el alma de la fiesta y ama estar en reuniones además de que ama hablar con la gente; el segundo por otro lado es amante de estar en casa, de las actividades hogareñas y de hablar solo con quien tenga su confianza. Si bien en esta relación uno puede aprender bien del otro, la principal dificultad será que Géminis no pueda sacrificar sus ansias de libertad y de conocer a todo el mundo, lo que puede significar una grave decepción para Cáncer. Además este último siempre mirará al pasado ya que ama la nostalgia, en tanto que el otro siempre mirará al futuro, buscando nuevos horizontes.

Sagitario y Piscis

La gran tragedia griega del zodiaco ya que el primero es un espíritu valiente que siempre buscará expandirse hacia los demás, ya que siempre vivie en su propio mundo y buscará su independencia. Mientras tanto Piscis siempre se sacrificará por su pareja, necesitará de atención y no concibe la vida en pareja sin cierto nivel de dependencia a su otra mitad. Además, Sagitario siempre buscará nuevos horizontes y aventuras mientras que Piscis necesita de estabilidad y comodidad.

Leo y Escorpio

Esta relación en sus inicios será prometedora ya que ambos signos son muy pasionales y tratarán de sustentar su relación a través de la sexualidad con encuentros sumamente fogosos que sacudirán sus mundos y les harán preguntarse si en verdad acaban de conocer el amor. Pero el problema llegará al momento de conocerse de verdad: Leo quiere ser un libro abierto para todo mundo y busca que todo en su vida sea así, mientras que Escorpio necesita mantener el misterio como parte fundamental de su vida.