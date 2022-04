Conoce las multas que podrías tener si no haces tu declaración anual antes del 30 de abril.

SAT: ¿Qué pasa si no hago mi declaración anual?

Desde el 1 y hasta el 30 de abril, los contribuyentes registrados como personas físicas, es decir, las personas que prestan algún servicio o realizan algún trabajo particular, deben realizar su declaración anual en línea. Sin embargo, no todos cuentan con los requisitos para realizarla y en esta nota te contamos qué podría ocurrir si no presentas tu declaración anual.

El Servicio de Administración Tributaria, mejor conocido como SAT, solicita a los contribuyentes que realicen una declaración en donde especifiquen cuáles fueron sus ingresos durante el año anterior y qué tipo de deducciones pueden realizar.

Con este ejercicio el organismo les indica los impuestos que deberán pagar por este periodo; o si es que tiene saldo a favor, le regresa parte de sus impuestos. Todo este trámite tiene un plazo estipulado, que generalmente corresponde a un mes, como en esta ocasión. Y en caso de que los contribuyentes no lo realicen, podrían ser sancionados.



¿Cuál es la multa por no presentar la declaración anual?

Ya sea porque tu e.firma tiene más de un año vencida, no recuerdas tu contraseña o simplemente olvidaste las fechas, el Servicio de Administración Tributaria ha estipulado ciertas sanciones para aquellos contribuyentes que estando obligados a presentar su declaración no lo hagan.

El castigo por no presentar la declaración anual puede ir desde una pequeña multa hasta un cobro que dejará su huella en tu cartera:

Multas que van desde los mil 400 pesos, hasta los 17 mil 370 pesos.

Por cada obligación presentada fuera del plazo, o por incumplir requerimientos pueden tener una multa por no presentar la Declaración Anual que va desde los mil 400 pesos a los 34 mil 730 pesos.

Si el contribuyente está obligado a presentar sus declaraciones por Internet y no lo hace, lo realiza fuera de plazo o no cumple con los requerimientos, puede derivar en una multa que va desde los 14 mil 230 a los 28 mil 490 pesos.

Las multas deben ser pagadas en tiempo y forma. De lo contrario te puedes hacer acreedor de sanciones adicionales.

También debes de tomar en cuenta que estas multas o el retraso en los pagos de los impuestos podrán afectar tu historial crediticio.