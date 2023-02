Si tú también quieres saber qué pasó con Ana Gabriel y por qué es tendencia, te avisamos que no eres el único ya que desde hace varias horas la cantante nacida en Guamúchil, Sinaloa ha estado en el ojo del huracán debido a dos motivos muy fuertes.

Y es que todo ocurrió en las últimas horas del pasado 26 de febrero en el maro de la gira Por amor a ustedes, la cual arrancó en los Estados Unidos en el Kia Forum de Inglewood en Los Ángeles, California en donde la intérprete de temas como Ay amor o Quién como tú vivió un momento muy polémico frente a su público.

La cantante primero habló sobre su retiro y aunque no le puso fecha, sí le dio a entender a sus fans que siente que ha llegado para ella el momento de descansar y de disfrutar de todo lo que ha logrado durante su carrera sin embargo, esto no fue todo lo que pasó ya que fue abucheada por su propio público al pronincuarse sobre la marcha en defensa del INE que se realizó en México este domingo 26 de febrero, lo que le valió que los asistentes a su concierto la abuchearan por lo que incluso tuvo que abandonar el escenario unos momentos.

Según reportes hechos por usuarios de redes sociales y retomados por medios nacionales como El Financiero, la cantante tomó el micrófono para hablar de este tema sobre el que dijo: "Tenemos que defender al INE porque de esa manera defendemos a México". Al escuchar esto sus fans le pidieron que mejor siguiera cantando, e incluso sonaron algunos abucheos, hecho que enojó a la cantante lo que detonó la situación más polémica de la noche.

Estos abucheos solo hicieron enojar a la cantante quien respondió a su público con un contundente comentario sobre la situación política que atraviesan varios países de América Latina, lo que terminó de enfrentarla con los asistentes a su presentación cuando dijo:

"Defiendo México les guste o no... Pongan el Siri en su casa y ya no me escucharán hablar. Nunca tomo esta actitud, la tomo cuando están de esta manera... cuando yo estoy hablando de la defensa de nuestras naciones, que necesitan libertad total. No soy política, soy una cantante, pero una cantante que entiende el dolor de cada nación, por eso no he vuelto a Venezuela, no he podido ir a Cuba, Nicaragua, por eso vengo a Estados Unidos porque aquí junto a muchas nacionalidades".