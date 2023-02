En las últimas horas, la periodista mexicana Ana María Alvarado volvió a estar en tendencias. Por esta razón, te contaos, en esta nota, qué fue lo que sucedió con ella y todos los detalles que debes conocer.

Todo esto comenzó cuando Ana María no asistió al famoso programa 'Todo para la Mujer', que es conducido por Maxine Woodside.

+¿Qué pasó con Ana María Alvarado?

Ana María Alvarado contó, en su canal de YouTube, su versión de por qué tomó la decisión de no ir al programa: confirmó que se debió a que no se le ha pagado en tiempo y forma. Además, se explayó: "Hoy se supone que debería estar en el programa de radio con Maxine, hoy se supone (por el 7 de febrero) que debería estar en el programa, como lo vengo haciendo desde hace 32 años, sin embargo es la primera semana que no voy a pisar una cabina para compartir el programa".

"Maxine dijo que ahí estaba mi silla, sin embargo ya estaba ocupada por alguien más, entonces no me esperaban. El mes de enero que trabajé completo, mis cuatro martes y no me ha sido pagado hasta este momento", apuntó contra la conductora.

Luego, sentenció: "Me corrieron, mi lugar ya me lo quitaron. Maxine era quien estaba incumpliendo con su trabajo, ella me despidió".