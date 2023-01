En las últimas horas, Arely Téllez fue tema de noticias en México y, a continuación, te contamos cuáles fueron los motivos de esto y qué fue lo que sucedió con la conductora mexicana.

+¿Qué pasó con Arely Téllez?

Omar Alanís, esposo de Arely, había sido acusado de serle infiel a su esposa en varias ocasiones. Y Téllez, después de estos chismes, decidió salir a desmentirlos con los tapones de punta. ¿Qué dijo?

"Me sorprende como hay gente con tan malas intenciones, buscando hacer daño hablando mentiras sobre otras personas. Qué fácil es hablar de otra persona, qué vacíos deben de estar para inventar, difundir, y afirmar cosas que no son. Y esto pasa con TODAS las personas, en la vida diaria, no importa que tengas muchos seguidores o no, pasa con amigas, vecinos, familia, etc", puso en sus historias de Instagram.

Luego, Arely cerró su defensa contando que lo que ellos muestran en Instagram, TikTok o Facebook no es reflejo de la vida real y que hay cosas buenas que disfrutar en la vida como la familia, el trabajo y los amigos.