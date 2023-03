Juan Collado, ex abogado de Enrique Peña Nieto y esposo de Yadhira Carrillo, fue detenido en 2019 y se encuentra en prisión al ser acusado por los delitos de delincuencia organizada y operaciones de recursos de procedencia ilícita.

Y en los últimos días, Collado fue tema de noticia nuevamente. Ante esto, te contamos todos los detalles y qué fue lo que sucedió.

+¿Qué pasó con Juan Collado?

El entorno de Collado y el propio abogado mantenían una gran ilusión de que iban a lograr la excarcelación. Sin embargo, en las últimas horas, sufrieron un duro revés y así lo expresó Yadhira, quien comunicó que por el momento Juan no podrá salir de prisión,

“Le conté y le dije ‘¿qué sigue?, ¿ya nos vamos?, ¿en cuánto tiempo nos vamos?’. Me dijo ‘tiene que haber algún procedimiento, tenemos que confiar en las autoridades, confiar en la buena fe de la Procuraduría’. Nosotros siempre hemos sido personas respetuosas de la autoridad", dijo Carrillo.

Y siguió: “Tengo entendido que los abogados hablarán por la tarde a la prensa, es que yo de esto no sé nada, me preguntas y yo de esas cosas no sé, los abogados son los que saben, entonces en cuanto yo tenga noticias, por supuesto que se las haré saber con mucho gusto”.