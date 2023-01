Eleazar Gómez se encuentra en libertad desde marzo de 2021, cuando el actor llegó a un acuerdo con Tefi Valenzuela, quien lo había denunciado por violencia doméstica en noviembre del 2020. Y en las útimas horas, el artista mexicano habló de lo sucedido.

+¿Qué pasó con Eleazar Gómez?

Eleazar Gómez, hermano de Zoraida Gómez, le brindó una entrevista al programa Todo para la mujer, en donde se refirió a todo lo acontecido por primera vez con Valenzuela. A continuación, todos los detalles.

“Todo siempre cuesta trabajo y claro que me ha costado trabajo, pero tuve el apoyo de mi familia. Estuve muy tranquilo y soy una persona que siempre me ha gustado mirar hacia adelante y obvio que hay que aprender también de nuestros errores, por supuesto y trabajar también en ellos", comenzó.

Luego, fue consultado sobre si le gustaría enviarle un mensaje a las mujeres: “Siempre empatizar con todas las personas que sufren cualquier tipo de violencia, no solamente las mujeres, todas las personas que sufren algún tipo de violencia, hay que empatizar con esas personas y el mensaje es claro, no permitan la violencia, no permitan ser violentadas o violentados, la violencia es algo que no se puede aprobar bajo ninguna circunstancia y bajo ningún tipo de concepto. La violencia en cualquier tipo de sus expresiones es reprobada”.