Mientras que la Pepsi, cada porción de 200 mililitros aporta hasta 23 gramos de azúcar, 92 kilocalorías, tampoco cuenta con edulcorantes no calóricos ni conservadores, aparte de que la información que da a los consumidores es íntegra, esto en su presentación de 600 mililitros, cuyo costo es de 15 pesos.

Un vaso de Red Cola (una porción de 200 mililitros) aporta hasta 22 gramos de azúcar, 88 kilocalorías, no presenta edulcorantes no calóricos ni conservadores, mientras que otorga una información completa al consumidor en su presentación de 600 mililitros, que en la actualidad tiene un costo de 12 pesos.

El refresco se ha convertido en un elemento que no puede faltar en la mesa de los mexicanos a pesar de saber de su alto contenido en azúcares, por tal motivo la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio de calidad donde determinó la cantidad de azúcares, kilocalorías, edulcorantes, conservadores de dos marcas de refresco, Pepsi y Red Cola, esta última una marca que ha suplido en muchos hogares a la propia Coca Cola, sobre todo por si precio.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.