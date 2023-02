¿Qué regalar a una amiga el 14 de febrero?: esta es la pregunta que muchos internautas y usuarios de redes sociales han publicado en sus perfiles en estos días ya que con la cercanía de esta fecha, las ideas empiezan a escasear; por ello en este artículo descubrirás algunas ideas de regalos para que la sorprendas como nunca en el próximo San Valentín.

Y es que conforme se acerca la fecha es común que por todas partes nos bombardeen con ideas de regalos para la pareja pero son muy pocas las sugerencias que pueden verse para dar un obsequio a las amistades o como en este caso en concreto, a una amiga. Por ello a continuación verás algunas sugerencias de regalos con los que le podrás demostrar a esa amiga que nunca te ha abandonado en las buenas y en las malas lo mucho que la aprecias.

Descubre qué regalar a una amiga el 14 de febrero aquí

Tazas personalizadas

Si tu amiga es fan del café o del té, nada mejor para sorprenderla que con una taza personalizada que le demuestre lo mucho que la conoces. La taza puede estar decorada con diseños de su artista, serie o película favorita o incluso, puede ser una foto en la que ustedes aparezcan en algún momento especial, lo cual será un detalle que jamás olvidará. Además en la actualidad mandar a personalizar una taza es muy económico por lo que no tendrás que invertir mucho dinero en este detalle.

Dulces/chocolates

Pero esto no se trata de darle simplemente una bolsa con estas golosinas y ya, sino que para que este regalo sea significativo puedes darle los dulces en sobres para cada día de la semana en los cuales además del comestible, también le des un mensaje de por qué es tu amiga o con frases motivacionales que le animen a perseguir sus sueños.

Suscripción a servicio de streaming

Si por otro lado tu amiga es amante del cine, las series o la música, no estaría de más que pensaras en regalarle una suscripción a algún servicio de streaming que le permita pasar el tiempo disfrutando del trabajo que hacen sus artistas favoritos. Una buena opción por ejemplo es el combo que ofrecen Star Plus y Disney Plus que tienen un paquete en el que puedes pagar el precio de una plataforma y llevarte las 2. Con este detalle ustedes podrán incluso disfrutar de un maratón de películas o series y reforzarán su amistad.

Su postre favorito

Ya sea que tú se lo prepares o que lo compres para obsequiárselo, este detalle será uno para recordar ya que si hay algo que las personas disfrutan es el saborear su postre favorito y qué mejor que hacerlo en medio de la celebración de la amistad que es el 14 de febrero. Incluso podrías invitarle a un lugar en el que sirvan su postre favorito para que no olvide este día jamás.

Un producto de belleza

La vieja confiable ya que si conoces bien a tu amiga y sabes cuáles son sus gustos en cuanto a su maquillaje, tendrás las de ganar. Piensa en artículos sencillo pero muy prácticos para su día a día, como un lápiz labial, un rimel o incluso una crema humectante para que tu regalo sea algo que le ayude a solucionar alguna necesidad de su vida cotidiana, con lo que siempre que lo use sabrá lo mucho que te esforzaste para conseguirle el regalo que tanto anhelaba.