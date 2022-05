Si de un momento a otro en los comentarios de TikTok comenzaste a ver la cifra 7642 y no estás muy seguro de qué clase de código o brujería es esta, pero estás listo para averiguarlo. Entonces sigue leyendo porque te explicaremos qué significa 7642 en TikTok y cómo fue que surgió esta tendencia.

TikTok se ha caracterizado por estar dirigido principalmente a la generación más joven, aquellos gen z que nacieron después del 2000 y que tienen referencias y modismos que los millennials o generación x pocas veces entienden.

Por eso, no debes sentirte mal si al entrar en la sección de comentarios de TikTok te das cuenta que no entiendes a qué se refieren con abreviaturas como GPI, LOL, POV, CC, o incluso cuando utilizan frases como “queremos la Champions” o “yo no quiero ser la Champions”, porque no eres el único perdido.

Y para que no te siga pasando, y puedas seguir disfrutando de esta red social sin preocuparte por quedar como un chavoruco te vamos a explicar la tendencia del momento. Pero si tienes dudas de las anteriores también te dejamos aquí una nota con la explicación.

Significado de 7642 en TikTok

Seguramente en las últimas semanas te has encontrado con el número 7642 e incluso habrás visto que forma parte del reto “mándaselo sin decir nada”. Y no creas que se trata de algo al azar, pues el significado de 7642 en TikTok tiene más contexto del que te imaginarías.

El significado de 7642 en TikTok está ligado a la numerología, el estudio y la adivinación a través de los números asignando una letra a cada uno. También, de acuerdo a la numerología cada cifra tiene un significado especial que está ligado a las fuerzas físicas o espirituales.

Y aunque la tendencia de la red no está totalmente basada en la numerología, sí se inspiró en ella para otorgar un significado especial a los números y de esta forma expresar algo que tal vez con palabras es complicado. De esta forma 7642 en TikTok significa “Siempre estaré para ti”.

Este no es el único código que te encontrarás en la red social; aquí te presentamos algunas otras cifras que podrías encontrar y su significado: