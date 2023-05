Los cánticos no faltaron entre la sociedad, una tradición que lleva años, te contamos de que trata la frase "larga vida al Rey"

¿Qué significa 'God save the king', el canto que los ingleses entonan al Rey Carlos III?

Sin embargo, cuando se recuperó, el compositor Jean Baptiste Lully, creó Gran Dieu sauve le Roi. Para 1774 llegó a la corona Jorge de Hannover (Jorge I) y el famoso músico barroco Handel llevó la mencionada composición como God save the King.

La famosa frase 'God save the king' o en español 'larga vida al rey' tiene orígenes desde Francia y es que esté decir popular, tiene su origen en el siglo XVII con Luis XIV, quien gobernaba parte importante de Europa, pero padecía una grave enfermedad: su estreñimiento le provocó una fístula anal.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.