‘Motomami’ es uno de los últimos álbumes de estudio que realizó Rosalía y el que va a presentar en su próximo tour por todo Latinoamérica. Sin embargo, muchas personas se han preguntado qué quiere decir el nombre de su último trabajo discográfico en estos días.

Por este motivo, te contamos de qué trata este éxito y cómo surgió antes de que compres las entradas y vayas a su show.

¿Qué significa Motomami?

La intérprete tomó la decisión de nombrar su disco ‘Motomami’ en homenaje a su abuela y a su madre, que siempre fueron fanáticas de las motos y heredó ese mismo amor. En este sentido, la española explicó:

“'Motomami es una energía, así es como yo me sentía. Había hecho la mayoría de las canciones y realmente pensaba cómo voy a llamar este disco, cómo se va a llamar, qué es lo que va a reflejar y lo más honesto que uno puede hacer es recoger lo que está pasando”.

Por otro lado, en una entrevista a El País reveló que ‘Motomami’ quiere decir fuerza (moto) y fragilidad (mami). La palabra está presente en la portada de este mismo álbum, en donde se puede observar el poder femenino y fragilidad.

Incluso, horas atrás, la cantante compartió con sus seguidores en Tik Tok su nuevo tatuaje: "Me he tatuado Motomami, que me voy de gira", escribió en su red social. La catalana eligió un lugar complicado para escribir para siempre el nombre de su último trabajo discográfico: la cara interna de los dedos de las manos.

¿Cómo hizo el tatuaje?

Rosalía partió en dos la palabra –'moto' en una mano y 'mami' en la otra–repartiendo las letras por sus falanges. Durante el último video, se puede observar los nervios de la cantante en el momento que asistió al estudio a hacerse su nuevo tatoo. Además, en la filmación publicada, se ven diseños anteriores y cómo a través de un dispositivo digital el tatuador los superpone a sus manos para simular el resultado.

Rosalía visita México con su Motomami World Tour: ¿Cuándo y cómo conseguir las entradas?

La cantante española se sumó a la lista de artistas internacionales que en este 2022 tocarán en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Las entradas para las 46 presentaciones de Rosalía que forman parte de la gira saldrán a la venta en su página web este viernes 22 de abril, a las 10:00 de la mañana, según la hora local de cada uno de los quince países que visitará la autora de ‘Saoko’, informó su equipo en un comunicado.