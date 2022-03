Los emojis se han convertido en una parte básica de los chats. Esas bonitas caritas e imágenes que utilizamos todos los días en nuestras conversaciones, muchas veces quieren decir cosas que ni nos imaginamos. Conoce el significado del emoji de monito tapándose los ojos.

Hace más de 20 años, se diseñaron 176 dibujos en cuadrículas de 12×12 píxeles para agregar de forma predeterminada en los teléfonos; pero la mayoría fueron realizados por compañías asiáticas que tienen conceptos muy diferentes a los nuestros. Esto ha generado una gran confusión respecto a los significados de estas imágenes.

¿Qué significa el emoji de monito tapándose los ojos?

A más de uno le ha pasado que envía un emoji silbando y después descubre que en realidad es un emoji que significa besos. Y aunque esto nos ha dado momentos divertidos y algunos muy incómodos, es mejor evitarlos conociendo el significado de los emojis de WhatsApp.

Si bien cada usuario puede pensar en un significado especial para el emoji de monito tapándose los ojos, su verdadero significado lo puedes encontrar gracias a la Emojipedia, una plataforma que ha recopilado datos detrás de las caritas que usamos todos los días.

Este emoji también es llamado Mizaru. El emoji de monito tapándose los ojos está basado en la historia de los “Tres monos sabios”, que representan el proverbio, no ver el mal, no escuchar el mal, no hablar del mal, que se interpreta como un llamado a la discreción.

De esta forma el emoji de monito tapándose los ojos significa “No ver” y de aquí ha tomado diferentes connotaciones, ya sea de “No querer ver” o “No darse cuenta”.

¿Para qué sirven los emojis?

La palabra emoji tiene origen del japonés y está compuesta de “e” que significa imagen y “moji” que es letra o carácter. Dicen que una imagen dice más que mil palabras, por tanto en WhatsApp como en otras Redes Sociales (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y más) puedes encontrar una gran cantidad de emojis, estos pictogramas que te ayudarán a hacer más divertidas tus conversaciones. Estas pequeñas figuras te ayudan a expresar emociones y sentimientos, como amor, alegría.

Significado de los principales emojis

Aquí te dejamos un listado que te interesará, ya que reune algunos de los emojis más utilizados en WhatsApp y su verdadero significado: