Entender el lenguaje de TikTok no es fácil, sobre todo cuando los memes y las tendencias evolucionan más rápido que un Pokémon. Por suerte para ti en esta nota podrás conocer el significado de uno de los términos más utilizados en los últimos días y que suele causar mucha confusión. Conoce qué significa “es de chill” y cómo puede utilizarse.

Si cuando entras en la sección de comentarios de TikTok no entiendes a qué se refieren con abreviaturas como GPI, LOL, POV, CC, o incluso cuando utilizan frases como “queremos la Champions” o “picar las costillas”, entonces ya no perteneces a las generaciones más jóvenes.

Pero no debes de sentirte mal, porque no eres el único que no conoce estos términos, son muchos los usuarios que se confunden con la terminología de la red, sobre todo cuando hablamos de TikTok y es que el lenguaje en esta plataforma cambia cada semana y nuevos términos llegan para ponernos a prueba.

¿Qué significa “es de chill”?

Si utilizas redes sociales, seguramente más de una vez te has topado con frases como “es de chill”, chillear, algo chill y otras variaciones. Y es que chill es una palabra en inglés muy utilizada en Estados Unidos y que ha pasado poco a poco a nuestro idioma gracias a las redes sociales.

Si buscas en el diccionario Oxford la palabra “chill” probablemente te encuentres con que su significado está relacionado con el frío o a una sensación desagradable. Sin embargo, la forma en la que se utiliza no hace mucha referencia a esto, pues en la jerga de ciertas partes de Estados Unidos “chill” se utiliza para decir que algo es relajado y poco serio.

Al llegar a nuestro idioma mantuvo un significado similar, “es de chill” es prácticamente lo mismo que decir “es broma”; sin embargo, en las redes sociales poco a poco ha comenzado a tener un nuevo contexto. Desde hace unas semanas en TikTok, la tendencia ha sido utilizar “es de chill” como algo sarcástico.

Esto quiere decir que, aunque se agregue “es de chill” para decir que no se habla en serio, en realidad sí lo están diciendo en serio.