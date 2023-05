Las redes sociales se han convertido en la herramienta favorita de muchos de comunicación y entretenimiento, ya que permiten compartir información, videos de bailes, bromas, selfies y mucho más. Pero con ello también ha surgido un nuevo “lenguaje”, palabras o expresiones que a veces no todos logran entender a la primera, como los códigos de números y la popular frase "la Queso Pluma", descubre qué significa en TikTok, Facebook y más.

Tal como su nombre lo indica, la frase hace referencia a la expresión “Y la queso” y al artista del momento, el cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, el mexicano más escuchado actualmente en Spotify y a quién Saúl "Canelo" Álvarez lo invitó a cantar el Himno Nacional en su pelea contra John Ryder.

¿Qué significa “Y la Queso” en redes sociales?

La frase “Y la queso” es un juego de palabras que hace referencia a la expresión “Y la que soporte”, que significa que debes soportar a una persona es tal y como es porque no tiene intención de cambiar, algo similar a: “Así soy, no cambiaré, así que no te queda más que aguantarme o callarte”.

¿Qué significa "la Queso Pluma" en redes sociales?

La frase es una combinación de “Y la Queso” y el artista “'Peso pluma”, al igual que la primera se refiere a que una persona es original y que no tiene intención de cambiar, por lo que los demás a su alrededor deben tolerarla, pero se le ha agregado “Pluma” como una forma de burlarse de quiénes no conocen los temas y artistas en tendencia, por lo que se confunden con las nuevas expresiones.