Existen muchísimos rituales para atraer a la suerte cada vez que llega el Año Nuevo sin embargo, hay uno que por ser muy raro no mucha gente lo entiende. Pero, ¿por qué la gente realiza este ritual y qué quieren atraer con él?

Todo mundo se está preguntando a unos días de que llegue el 2023, qué significa meterse debajo de la mesa en Año Nuevo, ya que es un ritual que mucha gente no entiende ya que no saben para qué sirve o qué es lo que se busca atraer con él, por lo que cuando saben la respuesta su cara es de sorpresa o de asombro. Y si tú también quieres conocer por qué mucha gente lleva a cabo este rito, solo sigue leyendo.

No es sorpresa para nadie que cada vez que llega el año nuevo, muchas personas realizan rituales para atraer a la buena fortuna: desde salir a la calle con las maletas empacadas y dar la vuelta a la manzana, hasta utilizar ropa interior de un color particular. Sin embargo no muchos comprenden el por qué alguien debería meterse debajo de una mesa y menos en la noche del año nuevo. Pero aquí está la respuesta a esta duda.

Esto significa meterse debajo de la mesa en Año Nuevo

Las personas que realizan este ritual lo hacen para encontrar el amor y por ello, se colocan debajo de la mesa al momento de que suenan las primeras campanadas del 1 de enero del año nuevo que inicia. Y es que este rito además de significar la transición de pasar a un nuevo ciclo, su verdadera finalidad es la de atraer a nosotros a esa persona con la que podremos encontrar la felicidad.

Quienes han practicado este ritual y aseguran que es 100% efectivo recomiendan que cuando se haga, se realice con mucha fe, y que cuando se lleve a cabo para aumentar el poder de este ritual, también se puede combinar comiendo las tradicionales 12 uvas, mientras se pide un deseo por cada una de ellas. Y si bien este ritual de esconderse debajo de la mesa puede sonar extraño, hay otros rituales que también pueden parecer muy extraños, pero que son de los más realizados.

¿Qué otros rituales existen para atraer la suerte en Año Nuevo?

En Ecuador por ejemplo se acostumbra preparar unas muñecos de trapo y prenderles fuego a la media noche, como una forma de alejar todo lo malo del año viejo y dar la bienvenida al nuevo. Esta tradición también se practica en Venezuela, Perú y otros países de América Latina.

En cambio en El Salvador se acostumbra a romper un huevo, ponerlo en un vaso de agua y dejarlo en la ventana toda la noche, ya que en la mañana siguiente el interior del huevo en el agua ya debió tomar alguna forma. Y esto revelará la fortuna que uno tendrá en el Año Nuevo.

En México en cambio si hay un ritual que es el más concido es el de usar ropa interior de ciertos colores y por ejemplo, si lo que se quiere atraer es el amor, se deben portar prendas rojas. En cambio si lo que se quiere es atraer al dinero, la ropa interior debe ser amarilla.