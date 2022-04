Que no te sorprenda, te contamos todo lo que necesitas saber sobre el lenguaje de la red social del momento. Si has entrado en los últimos días a TikTok seguro te has encontrado con algún comentario, con una copa de triunfo o directamente con la frase “queremos la Champions”. Así que antes de que te avergüences por no conocer este trend te diremos qué significa “queremos la Champions” en TikTok.

TikTok se ha convertido en una de las redes sociales con mayor crecimiento en los últimos años y lo que ha caracterizado a esta plataforma es que está dominado principalmente por la generación más joven. Esto quiere decir que en esta red los millennials deben conocer y adaptarse a las frases y referencias de los Generación Z.

Esto ha causado que muchos se encuentren con nuevas abreviaturas o acrónimos de redes sociales y comiencen a preguntarse cuál es el significado de estas. Para estos casos aquí te dejamos una nota en donde te explicamos qué significa 'POV', 'GPI', 'NTP', 'LOL', 'LMAO', 'x2', 'NTC' y 'F'.

Y las frases también suelen confundir a muchos, ya que no siempre mantienen el significado de su contexto inicial. Por eso, Antes de que comiences a pensar que de un momento a otros, miles de usuarios comenzaron a desear asistir a la Liga de Campeones de la UEFA, te presentamos el significado de la frase “queremos la Champions” en TikTok.

¿Qué significa “queremos la Champions” en TikTok?

Lo primero que tienes que saber sobre el significado de “queremos la Champions” en TikTok es que no está refiriéndose a la Copa de Europa; aunque sus orígenes sí tienen relación con el futbol.

La frase “queremos la Champions” en TikTok significa que una persona está interesada en otra. En pocas palabras, esta frase se utiliza para señalar el deseo romántico por alguien a quien se le denomina “la Champions”.

¿Cómo surgió la frase “queremos la Champions” en TikTok?

El audio de este trend se originó en una entrevista al delantero del Real Madrid, Lucas Vázquez, después de vencer 3 por 1 al Liverpool. En este video, Lucas habla del esfuerzo y trabajo que está realizando el equipo para lograr destacar en el campo y como a pesar de las complicaciones estaban luchando por ganar la copa de UEFA Champions League.

Esto se ha tomado como un impulso para aquellos que se están esforzando para conquistar a quien le gusta y de ahí que digan “queremos la Champions”.

A esta entrevista se le agrega el inicio de la canción “Demasiadas Mujeres” de C. Tangana.