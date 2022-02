Si has escuchado hablar de las Sociedades de Inversión Especializadas en fondos para el Retiro, pero no estás muy seguro de qué es o cómo es que esto afecta a tu Afore, no te preocupes porque aquí te explicaremos qué son las SIEFORES Generacionales y en a cuál se dirige tu dinero.

Como seguro ya sabes, y si no acá está la nota que te lo explicará a detalle, las empresas de AFORES invierten tu dinero para generarte rendimientos que con el tiempo multiplique el ahorro que estás generando para tu vejez y no hace mucho tiempo el esquema de esta inversión cambió para dar paso a las SIEFORES Generacionales.

¿Qué son las SIEFORES Generacionales?

SIEFORE es una Sociedad de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro mediante la cual las Afores invierten los recursos de los trabajadores. Cada SIEFORE está conformada por una combinación de diferentes activos de inversión con el objetivo de obtener las mayores ganancias posibles.

Hasta hace unos años el modelo de inversión del Afore estaba dividido en 5 secciones de SIEFORES que definían en qué se invertirán los ahorros de una cuenta personal y durante cuánto tiempo de acuerdo a la edad del trabajador, volviéndose más conservador conforme se acercaba a su retiro.

Esto era porque, mientras se consideraba que el trabajador era joven se podía invertir en activos de mayor riesgo para obtener mayores ganancias, ya que existía la posibilidad de amortiguar cualquier pérdida en el futuro, pero un trabajador mayor debía conformarse con menores ganancias para asegurar el dinero acumulado. Por lo tanto, el Afore del trabajador cambiaba de SIEFORE con el paso del tiempo.

Esto tenía como consecuencia que el Afore perdiera la oportunidad de obtener rendimientos de largo plazo. Por lo que en el 2019 se decidió crear una mejor versión de los SIEFORES, aumentando sus secciones a 10 en los que los recursos serán asignados a uno de los SIEFORES según su fecha de nacimiento y se mantendrá en este durante toda la vida laboral de la persona, permitiendo que las inversiones iniciales generen más ganancias a largo plazo.



¿En qué SIEFORE está mi ahorro?

El SIEFORE no es algo que puedas elegir, sino un esquema que se otorgará según tu edad, por lo que todavía muchos trabajadores nos saben en dónde se encuentra su Afore en este. Para ubicar el tuyo debes conocer cómo están distribuidos estos esquemas, que se encuentran de la siguiente forma:

1 SIEFORE Básica Inicial – afiliados menores de 25 años.

8 SIEFORE Básicas Generacionales – agrupa a trabajadores entre 25 y 65 años en grupos

quinquenales de edad, tomando su nombre en función del año de nacimiento de los afiliados.

1 SIEFORE Básica de Pensiones - 65 años o más

De esta forma tu SIEFORE debería ubicarse de la siguiente forma:

SIEFORE Básica Inicial - de 1995 en adelante

SIEFORE 90-94 - entre 1990 y 1994

SIEFORE 85-89 - entre 1985 y 1989

SIEFORE 75-79 - entre 1975 y 1979

SIEFORE 70-74 - entre 1970 y 1974

SIEFORE 65-69 - entre 1965 y 1969

SIEFORE 60-64 - entre 1960 y 1964

SIEFORE 55-59 - entre 1955 y 1959

SIEFORE Básica de pensiones - nacidos antes de 1955

El momento de tu retiro podría parecerte aún muy lejano pero es importante que comiences a pensar en ello pues entre más joven comiences a realizar aportaciones voluntarias a tu cuenta de retiro podrás asegurarte una vejez digna.