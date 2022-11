Las fiestas de fin de año están por llegar, las posadas, las reuniones en la oficina, la cena de Navidad y más, es justo la temporada en que muchos se dejan llevar y beben más de la cuenta. Si ya te pasó y quieres saber cómo poder recuperarte al día siguiente, aquí te compartimos cuáles son los mejores sueros y bebidas hidratantes para curar la famosa cruda o resaca.

Sin duda, lo mejor para tu cuerpo es no beber alcohol o hacerlo con moderación. Pero ahora que el daño ya está hecho, veamos cómo poder recuperarte. La resaca o cruda son ese conjunto de malestares que una persona experimenta después de tomar mucho alcohol, que van desde dolor de cabeza, mareos, dolor de estómago, vértigo y hasta sensibilidad a la luz y al ruido. Así que si te ha pasado o lo estás padeciendo, toma nota de cuáles son los sueros orales o electrolitos que pueden ayudar a rehidratarte.

¿Qué sueros sirven para curar la cruda?

La Procuraduría de la Defensa del Consumidor (PROFECO) lanzó un estudio de calidad sobre cuáles son los sueros orales y bebidas que favorecen la reposición de líquidos en forma inmediata evitando la deshidratación, algo que pasa cuando haces ejercicio o tras una noche de copas.

Los sueros suelen contener agua, azúcares, sodio, cloruro o citrato de potasio, zinc, entre otros aditamentos. Pero uno de sus elementos más importantes son los electrolitos, las sales disueltas que sirven para equilibrar el nivel de fluidos en el organismo.

Los sueros orales o electrolitos para combatir la deshidratación te pueden ayudar a la resaca o cruda; entre las marcas analizadas por PROFECO se encuentran:

Electrolit

Electrolit Pediatrico

Aurax

Pedialyte

Pedialyte SR

Solural

Gatorade

Suerox

Pero se especifica que aunque la bebida Suerox puede llevgar a confundir con su nombre, realmente no es un suero oral. Gatorade, Rescata, Hydrolit Jumex, si bien no se encontraron mayores reservas, se señaló que deben tomarse con moderación, es decir que no deben beberse como si fueran agua. Otros sueros que aprobaron todas las pruebas realizadas por PROFECO son: Aurax, Electrolit pediátrico, Farmacias del Ahorro, Electrolit, Pedialyte y Solura. Sin embargo, la PROFECO aconsejó que lo mejor siempre será consultar a un médico antes de comprar un suero, por la cantidad de minerales y sodio que ocntienen.