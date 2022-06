Los maratones no se detienen, este verano los estrenos de Netflix en julio nos mantendrán pegados a la pantalla. Porque este mes no solo llegará el gran final de Stranger Things, también se estrenarán una serie de contenidos que seguro se volverán tendencia.

Desde que Netflix llegó por primera vez a México en 2011 comenzó a llamar la atención de todos y actualmente es una de las plataformas más importantes en el país. Por ello mantenerse al día con los estrenos es esencial para poder seguirle el paso a todos los comentarios, memes y TikToks que saldrán en las próximas semanas.

Series en los estrenos de Netflix en julio

Stranger Things 4: Volumen 3 (1-07-2022)

El gran final ya está aquí. No puedes perderte los últimos capítulos de una de las series más importantes de la plataforma.

Control Z: Temporada 3 (6-07-2022)

Quince meses después de la muerte de Susana, el grupo hace un pacto para mantener el secreto y @todostussecretos se reactiva amenazando con quitarles su brillante y reluciente futuro.

Boo, Bitch (8-07-2022)

Dos amigas quieren hacerse notar en la escuela. Pero una se convierte en fantasma y tendrá que vivir la mejor versión de la vida... mientras pueda.

La noche más larga (8-07-2022)

Un grupo de hombres armados cortan las comunicaciones de una prisión psiquiátrica para capturar a un asesino en serie. Seis episodios. Una noche.

Woo, una abogada extraordinaria (13-07-2022)



Esta serie nos muestra la historia de Woo Young woo, una mujer en el espectro autista, brillante y excéntrica, que se enfrenta desafíos al ingresar a un despacho de abogados.

Resident Evil (14-07-2022)

Han pasado 30 años desde el descubrimiento del Virus T, un nuevo brote revela los secretos de la Corporación Umbrella. Basada en la saga de videojuegos.

Deseos VIP (15-07-2022)

La venganza es un plato que se sirve frío. Una mujer divorciada se une a una agencia de citas para gente adinerada para planear su venganza contra la amante de su exmarido.

Rebelde: Temporada 2 (207-07-2022)

Desparejado (29-07-2022)

Azul Guaita y Sergio Mayer Mori regresan a la pantalla para la segunda temporada de la serie que busca revivir uno de los fenómenos televisivos más importantes de México.



Sorprendido cuando su novio de toda la vida se marcha, un agente inmobiliario de Nueva York se enfrenta a la perspectiva de volver a empezar a tener citas a los cuarentaitantos.



Películas nuevas en Netflix julio

La teoría del todo (1-07-2022)

Basada en las memorias de Jane Hawking, Travelling to Infinity: My life with Stephen, la película narra como a medida que gana reconocimiento en el mundo de la física, Stephen Hawking va perdiendo la lucha contra la ELA, que lo obliga a depender de su esposa.

Lara Croft Tomb Raider: La cuna de la vida (1-07-2022)

La famosa película protagonizada por la actriz Angelina Jolie en el papel de Lara Croft llega a Netflix. La aventurera Lara Croft viaja a un templo subterráneo, donde encuentra una esfera que guarda un mapa con la ubicación de la mítica caja de Pandora.

Hola, adiós y todo lo que pasó (6-07-2022)

Clare y Aidan deciden separarse antes de ir a la universidad, sin arrepentimientos. Pero un último adiós podría ofrecerles una oportunidad en el amor.

Malnazidos (11-07-2022)

Durante la guerra civil española, un grupo de enemigos acérrimos luchan juntos contra un ejército de zombis carnívoros creados en un experimento nazi.

Mirreyes contra Godínez (13-07-2022)

Para salvar a su empresa de la bancarrota, un grupo de oficinistas enfrenta a los malcriados hijos del dueño que se hacen cargo del negocio familiar.

Persuasión (15-07-2022)

Dakota Johnson, Cosmo Jarvis y Nikki Amuka-Bird protagonizan una de las historias más populares de Jane Austen. Hace 8 años, la convencieron para que no se casara con un joven de origen humilde. Hoy, Anne Elliot se reencuentra con él. ¿Tendrá otra oportunidad?

Demasiado grande para cuentos de hadas (18-07-2022)

Un jugador de videojuegos quiere competir en un torneo, pero la enfermedad de su madre y una tía excéntrica lo obligan a reconsiderar sus prioridades.

Corazones malheridos (29-07-2022)

A pesar de sus diferencias, una aspirante a cantautora y un infante de la Marina se enamoran perdidamente.