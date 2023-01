El narcocorrido es interpretado por varios artistas, entre ellos Chalino Sánchez, pero quien lo hizo por primera vez fue el papá de Pepe Aguilar, Antonio Aguilar, quien tenía 57 años cuando el narco fue asesinado , estaba en una buena etapa en su carrera musical y cinematográfica, pero no se sabe si ambos personajes se conocieron o solo fue una petición para hacer una canción de lo que posiblemente ocurrió ese 28 de enero.

