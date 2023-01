Su color favorito era el negro, solo por el simple hecho de que todo resalta bajo ese tono, hasta el momento se desconocen los motivos de su fallecimiento, aunque ya se había informado a través de sus redes sociales que se encontraba muy delicado de salud e internado desde el 10 de enero, pero no se dio a conocer la causa. Entre los comentarios de su Instagram, algunos usuarios señalan que tenía problemas en el riñón , pero hasta el momento se desconoce el motivo.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.