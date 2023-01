Durante el último año de vida se dedicó a transmitir lo que implicaba sufrir cáncer de colon, además de lo caro que puede ser el tratamiento, mismo que logró ir pagando a través de GoFundMe, una plataforma estadounidense de financiación colectiva con fines de lucro que permite a las personas recaudar dinero para eventos que van desde eventos de la vida como celebraciones y graduaciones hasta circunstancias desafiantes como accidentes y enfermedades, ya que no tenía derecho a usar el seguro médico.

