El pasado domingo, 7 de mayo, se informó hecho trágico en el ambiente musical en México: el fallecimiento de Carlos Parra, vocalista de la banda 'Los Parras'. A continuación, todos los detalles.

El motivo de la muerte de Carlos Parra

En el comunicado otorgado por los integrantes de 'Los Parras', se informó que la muerte de Carlos se debió a un fatal accidente automovilístico. Sin embargo, no se dieron más detalles, solamente que ocurrió el sábado 6 de mayo.

"A todos los amigos, familia, fans del grupo con el corazón destrozado queremos informarles que el día de ayer tuvimos un accidente de auto donde perdió la vida nuestro Hermano, Carlos Parra. DEP hermanito te amamos", decía el texto.

¿Quién era Carlos Parra?

Carlos Parra, que falleció a los 26 años, era un cantante del grupo 'Los Parras', que contiene los siguientes hits: Ya te superé, No me gusta perder, Ya no es por ti y Recargado en la barra. Esta banda cuenta con casi 800 mil oyentes mensuales.

Además de ser músico, compartía blogs diarios a su canal de YouTube. Uno de los videos más virales fue en 2020, donde Carlos le llevó una serenata a su pareja, Lillian Griego, para pedirle que fuera su novia.

El último video de Carlos Parra en YouTube