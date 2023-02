Recientemente, la actriz y comediante Michelle Rodríguez se convirtió en tendencia tras convertirse en la portada de la revista Marie Claire, lo que desencadenó en redes sociales y medios una ola de opiniones, desde los que la felicitaban, hasta los que criticaban duramente su imagen, tal es el caso del youtuber Adrián Marcelo, quien sin titubeos lanzó comentarios “gordofóbicos” contra la actriz, aquí te decimos quién es él y cuáles han sido otras de sus polémicas.

Adrián Marcelo es uno de los presentadores más famosos de la empresa Multimedios, estudió Psicología en la Universidad Autónoma de Nuevo León e hizo posgrados en Negocios Internacionales. Actualmente es conductor del programa nocturno Adrián Marcelo Presenta, además de standupero, tiene una canal de entrevistas en YouTube.

El youtuber estuvo en el podcast ‘Mal Influencers’ de Karla Panini, donde emitió los controversiales comentarios sobre Michelle Rodríguez:

“Yo hoy sí me siento con la libertad de mandar a la.... a una ‘gorda’ si se me acerca, la verdad; lo haría contento… Si en algo vamos a estar de acuerdo es que las gordas están mal por salud. Porque ahora salen en revistas. No, no, no hiciste nada para merecer una portada, gorda”, agregó Marcelo.