Luisito Comunica es, posiblemente, el youtuber y creador de contenido más exitoso de toda América Latina. El mexicano se encuentra en pareja con Ary Tenorio y, a continuación, te contamos todo sobre ella.

La vida de Ary Tenorio

Arianny Tenorio es una modelo de 25 años, nacida en Anzoátegui, Venezuela. Su carrera la comenzó en concursos de belleza. Luego, se vio obligada a dejar su país por la crisis económica y en búsqueda de un mejor futuro.

Durante un tiempo vivió en Barcelona junto a su hermana mayor y comenzó a estudiar ingeniería en petroleo. En ese entonces, además, trabajaba como vendedora en una tienda de accesorios.

El cambio radical en su vida

Hubo un momento en su vida en el que arriesgó por un cambio que traía consigo un alto riesgo: dejó sus estudios para participar en Miss Anzoátegui. Al ganar este concurso, se mudó a la Ciudad de México para trabajar.

En uno de sus videos contó que en el momento de su arribo al país, contaba con apenas 70 dólares y muchas ganas de seguir su carrera.

El peor momento de su vida

Hace unos meses, más precisamente en agosto del 2022, la venezolana denunció en sus redes sociales contó que sufrió acoso callejero en México: denunció que se encontraba en la calle y un hombre se le acercó y comenzó a molestarla y tocarla sin su consentimiento.

“No me pienso quedar callada, porque no debemos quedarnos calladas. Yo iba caminando a desayunar y a un hombre se le ocurre la ‘maravillosa’ idea... iba en una moto, se sube a la banqueta y yo digo: ‘Me va a robar’. Antes le tenía miedo a las motos porque te robaban rápido, ahora pasan, te tocan y te dicen cosas morbosas”, había detallado.

Su relación con Luisito Comunica

Ary conoció a su actual pareja en el momento en que este finalizó su relación con Cinthya Velázquez, mejor conocida como “Lenguas de Gato” o “La Chule”.

La modelo contó que empezó su vínculo con Luisito Comunica a través de redes sociales y, luego de platicar por unos días, tuvieron su primera cita.

Comunica fue el que estaba más dubitativo a comenzar un nuevo noviazgo, hasta que, según sus propias palabras, se dio cuenta que estaba enamorado de ella.

La cita de Luisito y Ary en la Muralla China

En búsqueda de una cita romántica con la modelo venezolana, Luisito hizo pública una noticia en sus redes sociales que sorprendió a todo el mundo. "Reservamos un pedazo de la Muralla China para una cita romántica".