El fin de semana se llevó a cabo el Flow Fest en Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, el popular festival de reggaetón; uno de los momento más polémicos fue la presentación del dueto puertorriqueño Jowel & Randy, donde subieron a bailar tres jóvenes al escenario, entre ellas la joven modelo de OnlyFans, Ashley Islas, descubre quién es ella.

Ashley Islas subió al escenario junto con dos amigas para disfrutar al ritmo de Jowel & Randy, momento que generó gran controversia en redes sociales, ya que las chicas bailaron en topless sobre el escenario, lo que ocasionó que los cantantes fueran señalados por violencia simbólica de género.

Ashley Islas es una estrella de redes sociales, tan solo en Instagram tiene 32 mil seguidores, miles de suscriptores en OnlyFans y más de 21 mil en TikTok.

La tiktoker comparte diversos videos bailando. Su belleza y carisma la ha hecho muy popular en la plataforma y después del Flow Fest sigue sumando más fans.

La guapa joven es una modelo fitness que ama salir de fiesta con sus amigos, es parte del elenco de La Cantina del Tunco, programa de Bandamax. Ashley Islas ha señalado en un video de Tik Tok que no recuerda exactamente cómo ocurrió todo el festival de reggaetón, porque "llevábamos unos, muchos traguitos de más".

En otro video habló más de lo que pasó y aunque confesó que no debería dar explicaciones, quería contar su versión, ya que era ella quien aparecía en los videos, mencionando que solo estaba disfrutando el momento.

“Como todos yo estaba disfrutando el concierto, Jowel & Randy tienen canciones que me encantan, porque no me van a dejar mentir, desde que empezaron, el grupito de estas niñas y yo empezamos a darlo todisimo ahí cerquita del escenario y eso fue lo que me hizo sentirme cómoda. Creo que está padre que en este tipo de eventos el ambiente sea de esta manera".