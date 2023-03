La actriz Lindsay Lohan dio a conocer a través de sus redes sociales el anuncio de su embarazo, mismo que llega luego de su regreso a la pantalla grande en noviembre pasado a sus 36 años. Esta etapa no la vivirá sola, pues se casó en secreto hace 9 meses.

“Nos sentimos bendecidos y emocionados”, ha escrito en una publicación en su cuenta de Instagram, donde acumula 12,4 millones de seguidores.

La actriz, quien ha tenido una carrera llena de éxito con sus papeles de en películas juveniles de Hollywood, se estrenará como mamá en los próximos meses: “Estamos muy emocionados con la llegada de este nuevo miembro a nuestra familia y deseando empezar este nuevo capítulo de nuestras vidas”, señaló a la revista TMZ.

¿Quién es el esposo de Lindsay Lohan?

En 2021 la peliroja se comprometió con el banquero kuwaití, Bader S. Shammas, con quien se casó en el verano de 2022, pero poco se sabe de los detalles de la boda, hasta hace poco que fue ella misma quien compartió la noticia en sus redes sociales.

Según un artículo de Page Six, proviene de una adinerada familia cristiana de Kuwait y es hijo de madre libanesa y padre kuwaití. Tiene 34 años, uno menos que Lohan. Y aunque su cuenta de Instagram la mantiene privada (apenas le siguen 597 personas), gracias a su perfil de LinkedIn se tiene constancia tanto de dónde estudió como de su currículum profesional.

Se formó en Estados Unidos: en 2010 se licenció en Ingeniería Mecánica en la Universidad del Sur de Florida y, durante los dos años siguientes, cursó un máster en Finanzas en la Facultad de Negocios John H. Sykes, afiliada a la Universidad de Tampa, también en Florida. Tras ello, trabajó como asociado en BNP Paribas Wealth Management en su Kuwait natal y, en febrero de 2017, se mudó a Dubái. Desde agosto de 2018, en la lujosa ciudad de los Emiratos Árabes Unidos, ejerce de vicepresidente adjunto en la entidad bancaria Credit Suisse.

Dada su animadversión a las redes sociales se desconocen cuáles son sus aficiones, sus gustos e incluso datos tan banales como si tiene hermanos o hermanas. Ahora bien, los más allegados a Lohan están encantados de que tenga a su lado alguien ajeno al mundo del espectáculo. “No es un tipo de Hollywood, no se ven fotos de ellos en la prensa. Ese era uno de los problemas de Lindsay: los paparazzi la acosaban y se inventaban historias. Fue duro, pero ahora ella está con un hombre al que no le gusta el protagonismo. Está relanzando su carrera y deseas que haya una buena persona en tu vida cuando pulsas ese botón de reinicio. Todo el mundo es feliz. Lindsay recuperó su vida cuando lo conoció, ha estado viviendo una vida realmente feliz y saludable”, señaló hace unos meses su padre, Michael Lohan a Page Six.