La colombiana no ha dejado de ser tendencia por el tema que le dedicó a su ex, Gerard Piqué sin embargo, una artista venezolana ha denunciado que la canción de Shakira "se parece mucho" a una composición suya.

Shakira no ha parado de ser tendencia edesde hace 24 horas debido a que junto al productor del género urbano conocido como Bizarrap, lanzó un tema en el que revienta a su ex pareja, el ex futbolista Gerard Piqué quien la engañó con una mujer más joven. Sin embargo no todo ha sido miel sobre hojuelas para la colombiana ya que una artista venezolana llamada Briella la ha acusado de plagio. Pero, ¿quién esta artista que ha hecho esta fuerte acusación en contra de Shakira?

Y es que el tema que apenas fue lanzado hace 24 horas se ha viralizado al punto de haber recibido más de 35 millones de visitas en YouTube, por lo que ahora que se ha vuelto un suceso mundial ha generado todo tipo de reacciones sin embargo, ninguna ha sido tan explosiva como la de la artista que afirma que esta canción "es muy parecida a una composición suya".

Ella es Briella, la artista que acusa de plagio a Shakira

La artista cuyo nombre real es María Gabriela Otaiza es una cantante, productora y compositora de sus propias canciones y empezó a adquirir fama en redes sociales debido a sus composiciones, y a partir del 2021, empezó a aprovechaer esta fama para empezar a lanzar temas inéditos y ha adquirido gran fama a través de sus videos musicales tanto en Colombia como en Venezuela. Y en estos momentos se encuentra preparando su álbum debut, el cual se espera que sea estrenado este 2023.

Pero desde el día de ayer la artista se ha hecho más conocida no solo por su música, sino por lo que dice sobre el tema más reciente de Shakira y producida por Bizarrap, del cual afirma que "se parece mucho" a su canción "Solo tu", de la cual asegura que la artista colombiana se inspiró para componer la canción que le dedica a su ex, el ex futbolista Gerard Piqué, quien le habría sido infiel con una modelo mucho más joven que él.

¿Qué es lo que dice Briella sobre Shakira y por qué la acusa de plagio?

A través de sus redes sociales Briella abordó el tema sobre el presunto plagio que Shakira y Bizarrap habrían realizado sobre su canción "Solo tú", y tanto en Twitter, Instagram y en sus demás redes sociales la compositora fue enfática sobre lo mucho que ambas composiciones se parecen. Por ejemplo, en su cuenta de Instagram la cantante dijo:

"Tengo la bandeja de mensajes colapsada. La canción es demasiado parecida, no son cosas mías. Amo a Shakira, la idolatro, he sido fan de toda la vida y es hasta un honor que me plagie… Pero no sé qué hacer, es muy parecida".

No es la primera vez que se acusa a Shakira de plagio

Esta no es la primera ocasión en la que la colombiana es señalada de plagiar una composición ya que en 2006 el salsero Jerry Rivera acusó que Shakira usó el ritmo de su canción "Amor como el nuestro" para el tema "Hips don’t lie", tema del Mundial de 2006 y a pesar de que el incidente fue aclarado por el compositor de la canción, Omar Alfanno a quien la cantante le pidió el permiso, el daño ya estaba hecho.

Más tarde en 2010 otra acusación de plagio cayó sobre la intérprete ya que al parecer el tema "Waka Waka" tuvo una muy "fuerte inspiración" en el tema "El negro no puede", compuesto por Wilfrido Vargas e interpretado por Las Chicas del Can. Varios medios internacionales afirman que la artista confesó que se inspiró en este tema luego de un acuerdo de más de 10 millones de euros, para evitar una demanda.

Estos son solo 2 ejemplos de varios más en los que se ha acusado a la colombiana de plagio, y lo que más preocupa es que estas acusaciones han caído sobre sus temas más populares, por lo que solo resta esperar cómo concluye la más reciente acusación, la cual todavía no llega a los tribunales.