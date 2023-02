Si tú no sabes quién es Chingu Amiga y por qué dicen que no paga impuestos por cobrar en dólares, sigue leyendo ya que esta información se ha hecho viral en las últimas horas y ha provocado un auténtico huracán en las redes sociales, en las que el escándalo estalló.

El revuelo que este escándalo ha ocasionado en internet es toda una sorpresa ya que hasta antes de él, la influencer era una de las más queridas por los internautas en México pero ahora, muchos de ellos se preguntan si la acusación contra la influencer es cierta. Por lo que antes de entrar al tema, es importante conocer quién es esta influencer.

¿Quién es Chingu Amiga a quien acusan de no paga impuestos por cobrar en dólares?

Kim Sujin, su nombre real, es una economista, internacionalista, docente, emprendedora y celebridad de internet surcoreana radicada en Ciudad de México que se hizo famosa durante la pandemia al subir a sus cuentas de Instagram y TikTok videos de corte humorístico en los que se empezó a ganar el cariño de los internautas mexicanos al hablar sobre las experiencias que vive en nuestro país de una forma casual y cómica, lo que le ha acarreado tener más de 22 millones de seguidores en TikTok.

Además su cuenta de Instagram tiene más de 8 millones de seguidores y en YouTube tiene poco más de 7 millones de fans, algo curioso para una ciudadana de Corea del Sur que llegó a México como una forma de aliviar el síndrome de burnout del que fue víctima en su país natal; al llegar a nuestro país llegó a Apodaca, en Nuevo León para trabajar en la compañía coreana Kia Motors pero ahí fue donde encontró su trabajo como profesora de coreano en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Sin embargo a inicios de febrero del 2020 empezó a subir videos en YouTube en los que empezó a hablar de las diferencias en la forma de vida entre su país y México, lo que la lanzó a la fama por lo que ahora además de hacer sus videos, se dedica a dar clases de coreano en s página web.

¿Por qué dicen que Chingu Amiga no paga impuestos por cobrar en dólares?

Por que una usuaria de Twitter que subió una imagen en la que alguien de manera anónima acusó a la influencer de cobrar en dólares precisamente para no pagar impuestos en México, aunque la usuaria que subió la imagen realmente no dio mayores explicaciones al respecto por lo que no se sabe si Chingu Amiga cobra en dólares sus eventos como influencer, o sus clases de coreano, por lo que la acusación no parece ser lo suficientemente firme. Sin embargo el internet estalló desde que esta acusación se hizo viral.

Y a pesar de que la influencer no se ha pronunciado al respecto, sus fans están más que enojados con la acusación, aunque igualmente hay internautas que opinan que si ella está haciendo esto debería de dejar de hacerlo ya que debería pagar impuestos como lo hacen todos los mexicanos. Pero mientras se aclara la situación o en lo que Kim Sujin da explicaciones, esta historia no ha dejado de ser viral.