“Frecuentemente me hacían bullying por mi apariencia, pero me resistí y seguí luchando a pesar de todo”, dijo.

Cabe destacar que en dicho país la homosexualidad está mal vista, por lo que la sociedad e instituciones deportivas no apoyan a la comunidad LGBT y mucho menos promovería y defendería a una mujer trans en eventos deportivos internacionales.

“ Participé en muchos torneos y no hubo problemas, p ero cuando mis oportunidades de ganar la medalla de oro se volvieron altas, vinieron y lo evitaron; justificándose en que mis cualificaciones son mayores a las cualificaciones del resto de las mujere s”, agregó.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.