Isabel Aburto lo tiene más que claro, su objetivo son los Juegos Olímpicos de París 2024 y para ello sigue dando pasos sólidos junto a sus compañeras Maricela Montemayor, Karina Alanís y Beatriz Briones.

Por lo pronto, este cuarteto ya pueden presumir el bronce en el Campeonato Mundial de Kayak celebrado en agosto en Canadá (categoría K4-500), resultado histórico para México y que las catapultó para ser nominadas al Premio Nacional del Deporte 2022.

Isabel tiene ocho años de trayectoria deportiva dentro del alto rendimiento, es la más joven del equipo de kayak mexicano y está confiada en que esos primeros sólidos pasos las llevarán a cumplir con su sueño olímpico, aunque para ello, primero tienen otra meta: los Juegos Panamericanos de Chile 2023, competencia para la cual ya tienen su boleto.

“Esta nominación que tenemos por equipos es el resultado que obtuvimos en el K4- 500 metros femenil, que fue un bronce Mundial en categoría senior, que es histórico ya que es prueba olímpica, ha habido otras pruebas mundiales, pero no en esta prueba olímpica. Me siento muy honrada, muy agradecida, muy tranquila y satisfecha por ver que sí nos reconocen para este Premio; sea cual sea el veredicto, nosotras estamos muy contentas por estar peleando en ser lo mejor del deporte”.

Para la originaria de Jalisco, su debut en nivel Senior, “fue una sorpresa muy grande para todas, ya que este equipo y esta embarcación fue completamente nueva, fue nuestro debut en una competencia internacional y qué mejor que una manera como lo hicimos”.

Por lo pronto, Isabel Aburto y el equipo mexicano de kayak femenil tienen claros los siguientes pasos a dar, “yo tuve mi clasificación directa a Juegos Panamericanos de Chile 2023, gracias a que gané el K1-500 en Cali, en los Juegos Panamericanos Juveniles primera edición en prueba olímpica. Ya estamos iniciando la temporada y este resultado obtenido, hoy por hoy nos da más posibilidades de ir a París, el próximo año viene el Mundial clasificatorio, así que nos estamos preparando. Ir a Juegos Olímpicos sería un sueño para todas, ya que me parece que México no ha tenido participación femenil en Juegos Olímpicos, que no sea por invitación”, explicó.

Y mientras esto llega, el equipo mexicano de kayak esperan el veredicto para conocer a los ganadores del Premio Nacional del Deporte 2022, máximo galardón que año con año se entrega a lo mejor del deporte azteca y para el cual se recibieron 30 propuestas.