Los fans de Michael Jackson este día se encuentran tratando de averiguar quién es Jaafar Jackson, quien que interpretará al cantante en su biopic la cual será dirigida por Antoine Fuqua (Día de entrenamiento, Emancipación) y escrita por John Logan (El aviador, La invención de Hugo Cabret).

Y si tú eres un fan del Rey del Pop no busques más, ya que a continuación sabrás todo sobre este joven actor que tendrá una complicada responsabilidad al llevar a la pantalla grande la vida del artista cuya obra ha sido de gran influencia para la cultura pop, pero que en el último tramo de su vida estuvo rodeado de polémica.

Jaafar Jackson es familiar del Rey del Pop

Este actor es nada menos que el sobrino de Michael Jackson ya que es el segundo hijo menor de Jermaine Jackson, hermano del difunto cantante y la colombiana Alejandra Patricia Oaiaz. Jaafar Jeremiah Jackson, quien nació en Los Ángeles, California el 25 de julio de 1996 es un cantante estadounidense quien ha estado desarrollando su carrera bajo la guía de su padre por lo que ha pasado mucho tiempo trabajando en su música durante los últimos años.

El artista había planeado lanzar su álbum debut en el 2019 y para darle mayor impulso había lanzado al mercado su sencillo "Got Me Singing" el 28 de junio de ese año, popr lo que su álbum debut que iba a estar titulado como "Famous", estaba planeado para ser lanzado en su cumpleaños, el 25 de julio de 2019. Sin embargo esto no fue posible y aunque no hay una explicación oficial sobre el por qué el lanzamiento no se llevó a cabo, es probable que esto se haya debido a la llegada de la pandemia.

Estas son sus redes sociales y el primer sencillo de Jaafar Jackson

Las redes sociales de este artista pueden encontrarse en Twitter bajo el usuario @JaafarJackson, mientras que en Instagram se le puede encontrar con el username de @jaafarjackson y en ambas el artista ya ha compartido una fotografía de él vestido con algunas prendas que son similares a las más reconocidas de Michael Jackson, como su sombrero, el chaleco y pantalones que solía usar en sus shows y sus zapatos negros de baile.

Por otro lado su sencillo "Got me Singing" puede encontrarse en plataformas como Spotify, Deezer y Apple Music, mientras que el video promocional de este sencillo se puede ver en YouTube desde el 2019 el cual, ha acumulado poco más de 200 mil vistas aunque lo más probable es que luego de haberse anunciado su participación en la película, sus vistas aumenten considerablemente.

¿Qué se sabe sobre la biopic de Michael Jackson?

Además de que la dirección estará a cargo de Antoine Fuqua, que el productor será Graham King y que la cinta será una prioridad para la productora Lionsgate no es mucho lo que se sabe de esta película, que todavía no cuenta con fecha de estreno. Pero lo que sí se conoce es que se hizo una búsqueda a nivel mundial para encontrar al protagonista ideal de la cinta sin embargo, cuando King conoció al joven cantante se dio cuenta que no había nadie mejor para protagonizar la película.

Si bien hasta el momento no hay mucha información de la cinta es un hecho que al igual de la vida del artista, esta podría estar rodeada de polémica apenas llegue a los cines ya que además de la vida excéntrica que el cantante llevó, hay que recordar que enfrentó cargos por abuso por abuso sexual infantil, de los cuales se libró al llegar a arreglos económicos con algunos de sus denunciantes.