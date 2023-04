La famosa actriz protagonista de la serie Stranger Things, sorprendió este martes a sus seguidores al anunciar su compromiso con su novio Jake Bongiovi, con quien tiene tres años de relación. Aquí te contamos más de quién es él y cómo se conocieron.

Millie Bobby Brown tiene 19 y su novio Jake Bongiovi 20 años de edad, por lo que serían uno de los matrimonios más jóvenes de Hollywood. Ambos compartieron fotografías de cómo se comprometieron en la playa abrazados y felices. Millie acompañó las imágenes con un fragmento de la canción "Lover", de Taylor Swift: "I've loved you three summers now, honey, I want 'em all", es decir: "Te he amado tres veranos ahora, cariño, los quiero todos".

¿Quién es Jake Bongiovi, prometido de Millie Bobby Brown?

Jake Bongiovi tiene 20 años de edad, nació en 7 de mayo de 2002 en Estados Unidos y es hijo del vocalista de Jon Bon Jovi. Es modelo y un influencer en redes sociales, tan solo en Instagram cuenta con más de 1.2 millones de seguidores. Se graduó en la Pennington High School en 2020 y perteneció al equipo de fútbol americano, más tarde fue entrenador en la Universidad de Syracuse (Nueva York), según SDP Noticias. Ha incursionado en la actuación como parte del elenco de “Sweethearts”, junto a Kiernan Shipka, de “El Mundo Oculto de Sabrina”.

Millie y Jake se conocieron a través de Instagram, al empezar a seguirse mutuamente, habrían iniciado su romance en junio de 2021, aunque hicieron oficial su noviazgo en la alfombra roja de la gala de los premios Bafta 2022, cuando posaron tomados de la mano.