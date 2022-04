Juanpa Zurita ha anunciado su nueva cadena de taquerías y las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar, descubre quién es el influencer y cuáles otras polémicas lo han hecho tendencia en redes sociales.

El youtuber, modelo y actor mexicano Juanpa Zurita, ha sorprendido a sus seguidores al anunciar la apertura de su nueva cadena de restaurantes Dark Kitchen: “La Milagrosa”, lo que ha provocado una serie de reacciones en redes sociales. Descubre quién es Juanpa Zurita, por qué es famoso y cuáles son sus polémicas más recordadas.

Las redes sociales nos muestran tendencias de diversos famosos, youtubers, músicos y más, como Kunno, Natanael Cano, Santa Fe Klan, Chumel Torres, Daniela Rodrice, Mariana Rodríguez, Memo Aponte, Lizbeth Rodríguez, Edgar Oceransky, Mona y Geros y más; esta vez es el turno de Juanpa Zurita.

¿Quién es Juanpa Zurita? 10 datos del influencer

1. Su nombre completo es Juan Pablo Martínez-Zurita

2. Nació el 29 de marzo de 1996 en la Ciudad de México, así que tiene 26 años.

3. Inició su carrera creando contenidos en Vine, tanto en inglés como en español.

4. En Youtube tiene casi 11 millones de seguidores, en Instagram casi 29 millones de followers y en TikTok casi 13 millones de fans.

5. Ha sido modelo de marcas de lujo como Calvin Klein, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, entre otras.

6. En 2015, fue elegido por primera vez como 'icono del año' por MTV Latinoamérica.

7. En 2017 entró a la lista “Forbes 30 menores de 30”.

8. En 2018 fue invitado al Foro Económico Mundial.

9. En 2021 lanzó su productora Arco Entertainment.

10. En su paso por la actuación, ha participado en la serie de televisión Camino de Estupideces, en el video El último chisme de Derbez, en cortos como My Big Fat Hispanic Family y Next Top Model; además de la exitosa serie de Netflix, Luis Miguel: La serie (2017), en la que interpretó a Alex, el hermano del famoso cantante.

Polémicas de Juanpa Zurita

El dinero para las casa de damnificados del 19S

Tras el sismo del 19 de septiembre del 2017 en México, Juanpa Zurita a través de su movimiento de ayuda humanitaria “Love Army”, recaudó fondos para construir 50 casas para familias damnificadas, pero los meses pasaron y no no construía nada, por lo que en redes sociales comenzaron a acusarlo de haberse robado el dinero. El influencer tuvo que aclarar lo sucedido y tiempo después las casas sí fueron construidas. A pesar de haber cumplido su promesa, muchos no olvidan el incidente.

Cumpleaños en covid-19

La pandemia inició en marzo del 2020 y la indicación era quedarse en casa, pero Juanpa Zurita, quien cumplió años el 29 de marzo, decidió celebrarlo por lo alto con todo y un pastel con la forma del “coronavirus”. Por lo que los internautas lo consideraron una burla sobre una enfermedad que ha matado a miles de personas.

Venta de agua embotellada

Juanpa Zurita anunció que vendería agua embotellada directamente de manantial con su marca “Water people”, pero su lanzamiento llegó en un momento de terrible sequía en México, por lo que en redes sociales no le fue nada bien.

¿Por qué los tacos de Juanpa Zurita son tendencia en redes sociales?

Mientras a algunos les ha emocionado probar los tacos de su nueva cadena de restaurantes Dark Kitchen: “La Milagrosa”, muchos otros internautas han criticado los precios y la presentación. Aquí te dejamos algunos de los memes de Twitter, Facebook y más: