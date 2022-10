La actriz debuta en la franquicia de Marvel con un papel que ha cambiado de actriz no en una, sino en 3 ocasiones. Y ahora estará en la batalla más grande de Scott Lang.

¿Quién es Kathryn Newton y qué papel tendrá en Ant-Man and the Wasp: Quantumania?

Se acaba de estrenar a nivel mundial el trailer de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, tercera cinta de las aventuras del "Hombre Hormiga", gracias al cual el universo Marvel se salvó en la cinta Endgame, pero al parecer esta vez este personaje enfrentará una amenaza aún mayor. Pero mientras se revelan más detalles de la película, ahora todo mundo se pregunta: ¿Quién es Kathryn Newton y qué papel tendrá en la tercera película de An-Man?

La actriz tomó desprevenidos a los fans del personaje y del Universo Cinematográfico de Marvel, el MCU ya que no se le había visto anteriormente en ninguna película de todo este universo, por lo que empezaron las especulaciones acerca del papel que tendría, pero lo que el misterio no ha podido durar más y ya se sabe el nombre del personaje que interpretará. Pero primero, hay que conocer más de la talentosa intérprete.

¿Quién es Kathryn Newton?

Kathryn Newton es una actriz estadounidense que se hizo conocida por su papel de Allie Pressman en la serie de Netflix, The Society, así como por su papel de Alex Nelson en la película de 2012, Actividad Paranormal 4, que le valió un Young Artist Award por Mejor actriz joven en un largometraje. La intérprete también es conocida por interpretar una versión más joven de Claire Novak en la serie de The CW, Supernatural.

También apareció en la cinta Malas Enseñanzas al lado de Cameron Díaz, y su rostro se volvió más reconocido al aparecer en la serie de HBO Big Little Lies y si eres muy fan de Pokémon, seguramente la vista en la película de 2019 Pokémon: Detective Pikachu en la que hizo el papel de una muy inteligente reportera, que se la pasa salvando al protagonista de muchos peligros. Pero el momento más importante de su vida podría haber llegado ahora que está por aparecer en Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

¿Qué papel tendrá Kathryn Newton en Ant-Man and the Wasp: Quantumania?

Kathryn Newton interpretará a Cassie Lang, la hija de Scott Lang en la película Ant-Man and the Wasp: Quantumania, reemplazando así a Emma Fuhrman, quien hizo el mismo papel en la cinta Avengers: Endgame; y esta actriz sustituyó a su vez a Abby Ryder Fortson, quien interpretó al mismo personaje en las dos primeras cintas del "Hombre Hormiga".

Este cambio fue necesario por que hay que recordar que luego del chasquido de Thanos, en la Tierra pasaron 5 años por lo que Cassie Lang dejó de ser una niña para convertirse en una adolescente. De esta forma se acumulan 3 actrices como intérpretes de este personaje, el cual en los comics de Marvel eoluciona al nivel de convertirse ella misma en Estatura, una super heroína que como su padre, puede modificar su tamaño a su antojo.