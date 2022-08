Nuestro querido RM acaba de lograr destronar a Henry Cavil del estándar de belleza masculino y eso no ha sorprendido a quienes ya conocen la magnitud de fenómeno que es BTS, pero algunos otros aún no saben bien quién es Kim Nam-joon y por qué es el hombre más guapo del mundo en 2022. Pero no se preocupen porque aquí lo explicamos.

Cuando decimos que BTS está arrasando, incluso cuando se encuentran en un descanso, es porque se han convertido en íconos mundiales. Gracias a ellos se han modificado las tendencias, iniciado nuevas modas e incluso se han modificado los estereotipos de belleza.

Por ello, es muy fácil afirmar que BTS es una de las bandas más importantes en la última década. Incluso, desde hace dos años oficialmente se convirtió en la banda más rentable del mundo.

Y el líder de esta banda no es nadie menos que Kim Nam-joon, que es mejor conocido por las Armys como RM.

RM de BTS: ¿Quién es Kim Nam-joon?

Kim Nam-joon nació en Seúl el 12 de septiembre de 1994, estudió en Ilsan-gu, Corea del Sur. Proviene de una típica familia coreana y él es el hermano mayor de los cuatro hijos de la pareja.

Desde muy joven ha demostrado tener una gran capacidad mental, aprendió a hablar en inglés viendo Friends y hasta descubrió que tiene un Coeficiente Intelectual de 148, lo que lo coloca en el nivel 0.1% superior al resto de la población.

Pero fue cuando tenía 11 años que RM se encontró con su destino, pues después de escuchar "Fly" de Epik High se dio cuenta de que lo que deseaba hacer era música, sobre todo hip-hop. Después, cuando conoció a Eminem descubrió su pasión por la escritura e incluso comenzó a imprimir sus letras para mostrárselas a sus amigos.

En la preparatoria comenzó a participar en círculos de hip-hop amateur, llegó a grabar sus propias canciones desde su computadora y comenzó a hacerse notar bajo el nombre de RunchuRanda. Pero cuando su destino cambió finalmente cuando en el 2010, con tan solo 16 años, ingresó a Big Hit, agencia que comenzó a prepararlo para su debut y posteriormente lo hizo líder de BTS.

¿Por qué RM de BTS es el hombre más guapo del mundo?

Como cada año, la revista TC Calender creó una encuesta en su sitio para conocer al hombre más guapo del mundo, en ella el público decidió qué artista a su parecer es el del rostro más bello y aunque la edición pasada estuvo liderada por celebridades como Chris Hemsworth, Timothée Chalamet, Harry Styles y Jason Momoa, el que se coronó fue Henry Cavill.

Sin embargo, este año Superman no pudo conseguir de nuevo la victoria porque, de acuerdo al público, el hombre más guapo del mundo es Kim Nam-joon, mejor conocido como RM de BTS.