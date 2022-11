La protagonista de Emily in Paris causó furor en redes sociales este día por un singular suceso que hizo que todos quisieran saber todo acerca de la actriz.

Este día todo mundo en internet se hizo una sola pregunta al ver los trending topics que ocupaban los primeros sitios en las principales redes sociales de la actualidad: ¿quién es Lily Collins y por qué es tendencia? Y es que la actriz que recientemente triunfó en la serie Emily in Paris ocupó los titulares de los principales medios de comunicación en México, por lo que es momento de concoer más de esta estrella internacional y saber por qué se volvió tendencia.

Es normal que en México algunas estrellas internacionales ocupen los principales lugares en las tendencias en internet sin embargo, hace tiempo que ninguna estrella lo había hecho tal y como lo hizo la protagonista de Cazadores de Sombras: Ciudad de hueso, por lo que es momento de hablar de su trayectoria y vida personal para saber por qué este día su nombre fue tan sonado en los principales sitios de noticias.

¿Quién es Lily Collins?

Lily Jane Collins McDowell, más conocida por su nombre artístico, Lily Collins, es una actriz y modelo británica-estadounidense que se ha vuelto famosa por aparecer en grandes producciones de Hollywood tales como Un sueño Posible y Tolkien, y en series con un gran número de fanáticos, como el caso de Emily in Paris, serie producida por Netflix. Además ha sido una de las invitadas más destacadas al modelar en la pasarela del MET Gala.

La actriz comenzó su carrera ante las cámaras muy joven al actuar a la edad de dos años en la serie de la BBC Growing Pains y más tarde sería corresponsal para Nickelodeon en la alfombra roja de los Kid´s Choice Awards. Pero el momento en el que su carrera empezó realmente a despuntar fue cuando fue elegida por Chanel para llevar uno de sus vestidos de gala en Bal des débutantes en el Hôtel de Crillon en París, que apareció en la serie e televisión The Hills.

¿Quiénes son los padres de Lily Collins?

Lily Collins es hija del músico Phil Collins y de la actriz Jill Tavelman, por lo que mucha gente pensó que la joven intérprete seguiría los pasos de su padre y se acercaría a la música, dado que su progenitor es considerado un genio musical al haber formado parte de la banda de rock progresivo Genesis de la cual primero fue el baterista y más tarde se volvería el vocalista, para luego comenzar una carrera solista.

Por su parte, Jill Tavelman es una reconocida empresaria y arquitecta estadounidense que llegó a la fama luego de haberse casado con Phill Collins, de quien se divorciaría en 1993. Tavelman sería la segunda esposa del músico, quien luego de divorciarse de ella, encontraría de nuevo el amor con Orianne Cevey, en 1999 tras un romance de cinco años. Ambos se casaron en 2006 y se dicorviaron en 2008.

¿Dónde nació Lily Collins?

Lily Collins nació en Guildford, Surrey, Inglaterra el 18 de marzo de 1989, sin embargo tras el divorcio de sus padres en 1996, tiempo en el que ella tenía siete años, se mudó junto a su madre a Los Ángeles, California en los Estados Unidos. Otro dato importante de la actriz es que su hermana adoptiva es la actriz Joely Collins, y también es hermana del músico Simon Collins. También es hermana de los hijos del tercer matrimonio de su padre, Nicholas y Matthew Collins.

¿En qué series y películas ha aparecido Lily Collins?

Con el talento artístico fluyendo por sus venas, era casi imposible que Lily no se dedicara al arte, por lo que luego de haber sido elegida por la edición española de Glamour en 2008 como su Modelo Internacional del Año, apareció en la portada de la revista en agosto de 2009; esta aparición la acercaría a su sueño de convertirse en estrella ya que ese mismo año aparecería en la serie de TV 90210.

Tras esta aparición su carrera despuntaría ya que el director Jhon Lee Hancock la elegiría en 2009 para aparecer en la película Un sueño posible, al lado de Sandra Bullock en una cinta inspirada en una historia real, que narraba la llegada del jugador Michael Oher a la NFL. Luego de esta cinta en 2011 tuvo un papel secundario en la película Priest y más tarde en 2011 coprotagonizó junto a Taylor Lautner la película Abduction.

Pero Hollywood ya había visto su talento y su oportunidad de estelarizar una película le llegó en 2012 al lado de nada menos que de Julia Roberts en la cinta Mirror Mirror, adaptación basada en el cuento clásico de Blancanieves de los Hermanos Grimm. En esta cinta Collins interpretó a Blancanieves mientras que Roberts fue su malvada madrastra. Justo en ese mismo año apareció en la cinta Stuck in Love junto a los actores Greg Kinnear, Jennifer Connelly, Logan Lerman y Nat Wolff.

La consolidación de Lily Collins en Hollywood y el modelaje

En 2013 la actriz fue estelar en la película Cazadores de sombras: Ciudad de hueso, la cual no recibió las mejores críticas sin embargo, a esta cinta le siguió una exitosa aparición como modelo de la casa de perfumes Lancôme, y en 2014 protagonizó junto con Sam Claflin la película Love, Rosie. A estas producciones le seguirían un par de tropiezos de la actriz ya que sus participaciones en la comedia romántica Rules Don't Apply (2016), del director Warren Beatty y fue parte del piloto de The Last Tycoon, cuya segunda temporada fue cancelada.

Pero la actriz no se rendiría y seguiría luchando y su esfuerzo se vio recompensado al protagonizar el poderoso drama To the Bone en el que se retrataba la problemática de la anorexia y su interpretación como Ellen fue reconocida por la crítica. Collins también fue parte del reparto de la película de Netflix, Okja dirigida por Bong Joon-ho, junto a Jake Gyllenhaal y Tilda Swinton y la película compitió por la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2017, recibiiendo una ovación de pie durante 4 minutos después de su estreno.

De ahí en adelante su carrera despegaría de nuevo con participaciones en la miniserie Los Miserables de Andrew Davies, y su aparición en 2019 en el drama Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, dirigido por Joe Berlinger en donde Collins interpreta a Elizabeth Kendall, la novia del asesino Ted Bundy. En ese mismo año la actriz tuvo uno de los papeles principales como Edith Tolkien, la novia, musa, y esposa del autor J. R. R. Tolkien, en la película biográfica Tolkien, con Nicholas Hoult en el papel principal.

Emily in Paris y la consagración de Lily Collins

El 2020 sería un gran año para la intérprete ya que protagonizó junto a Simon Pegg el thriller Inheritance dirigida por Vaughn Stein, seguida por una aparición en la cinta Mank, de David Fincher para Netflix. Luego protagonizó la serie Emily in Paris también de la gran N roja, serie que la volvió un rostro conocido mundialmente dado el éxito de la producción y el alcance de la plataforma.

Luego Collins protagonizaría The Cradle, dirigida por Hope Dickinson Leach junto a Jack O'Connell, y estaría en Gilded Rage junto a Christoph Waltz y Bill Skarsgård. Pero lo que hoy todo mundo se pregunta es, ¿por qué Lily Collins fue tendencia en México?

¿Por qué es tendencia Lily Collins en México?

Este día Lily Collins subió a su cuenta de Intagram fotos en las que aparecía visitando el pueblo de San Miguel de Allende, uno de los más turísticos de México por lo que las fotos y su visita a este lugar rápidamente se volvieron tendencia, ya que en las imágenes se ve que la actriz recorrió este sitio acaparando las miradas de propios y extraños.

Las fotos y videos de esta visita ya han recibido más de 1 millón de likes y generaron una gran cantidad de comentarios en su cuenta de Intagram, no solamente de sus fans sino de otras figuras de la farándula tales como Eiza González, Ashley Park y Diego Calva, quienes se alegraron de que la actriz hubiera visitado uno d elos pueblos mágicos más reconocidos de México.