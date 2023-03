Esta tarde el nombre del actor Mane de la Parra se ha convertido en tendencia en redes sociales, tras revelar una entrevista que su sueño de ser futbolista profesional se vio opacado al enfrentarse a corrupción dentro de un equipo de la Liga MX.

Mane de la Parra fue entrevistado por Sandra de la Vega, esposa de Andrés Guardado, en su canal de YouTube La Capitana, donde reveló que que antes de dedicarse a la música, luchó por convertirse en un estrella del futbol, pero un entrenador le truncó su sueño, ya que para ascender le pidió dinero.

Mane de la Parra confesó que jugó hasta Primera A pero le hubiera encantado llegar a Primera División:

“Fui futbolista profesional hasta los 20 años. A los 19 dejé de jugar en México, en Primera A. Luego me fui a jugar en lo que era la MLS, pero pasé al futbol colegial porque me puse a estudiar. Toda la vida quise ser futbolista, viví de ello varios años, pero por muchas cosas, una de ellas, la triste corrupción que hay en ligas inferiores no llegué”, contó el cantautor.