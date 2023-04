La cocina más famosa de México volverá a abrir sus puertas, esta vez para recibir a nuevos famosos que se esforzarán cada semana en conquistar el paladar de los estrictos jueces: la chef Zahie Téllez, el chef Poncho Cadena y el chef Adrián Herrera. En MasterChef Celebrity 2023, las celebridades mostrarán más de su personalidad y su talento culinario, uno de ellos será la standupera Manu Nna, descubre quién es, cuántos años tiene, quién es su hermana y cómo inició su carrera.

Manu Nna partipará en el reality junto a otros famosos como Eduardo Capetillo Jr., Irma Miranda, Romina Marcos, Ivonne Montero, Poncho de Nigris, Alejandro Lukini, Fabiola Campomanes y el boxeador Jorge el “Travieso” Arce. Para que conozcas quién es Manu Nna de MasterChef Celebrity 2023, hemos armado este listado para ti.

Manu Nna es una comediante y standupera mexicana, cuyas rutinas hablan de su identidad de género. Nació en la Ciudad de México el 15 de junio de 1991, por lo que tiene actualmente 31 años. Recientemente fue reconocida cómo “Personalidad LGBTIQ+ en Medios de Comunicación Tradicional”.

El especial se llama "Simplemente Manu NNa", donde cuenta historias cotidianas sobre las dificultades de ser gay en México y comparte su amor por las telenovelas y el mezcal.

Además de MasterChef Celebrity 2023, ha particpado en LOL: Last One Laughing en 2018, el reality de comedia encabezado por Eugenio Derbez; en 2019 formó parte del célebre proyecto Zona Rosa y en 2022 se unió a Divina Comida de HBO Max, junto a otros famosos como Belinda.

Su nombre real y completo es Manuel Rodríguez Nava, sobre el origen de su nombre artístico contó a la revista Masaryk.

"En la época en la que estudié teatro, la escuela la pagaba de trabajar en el Starbucks y ahí se me dio el nombre de Manu, ya luego con mi apellido (Nava) lo combiné como Manu Nna. Alguna vez en la escuela un maestro me dijo: ¿”Manu Nna”? es un nombre que nadie va a recordar jamás, por qué no se le hacía un nombre verdaderamente artístico jejejeje", confesó.