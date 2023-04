Mucho se ha dicho del comediante Ricardo O’Farrill luego de sus polémicas declaraciones en un live que realizó hace unos días, donde lanzó fuertes acusaciones contra otros compañeros del gremio como Daniel Sosa y Mau Nieto, aunque también han salido temas como las agresiones hacia Mónica Loza, su exnovia.

Ante dicho escándalo varios nombres fueron embarrados y como era de esperarse y tras haberse hecho público, ahora los internautas esperan que Mónica Loza, quien fue muy cercana a O’Farril salga a dar su punto de vista o de plano se defienda de las señalizaciones que la ven como una víctima del comediante, y así fue, salió a hablar, pero para aclarar que no hablará sobre el tema.

“Queridos amigos, no haré declaraciones ni responderé preguntas sobre el tema. Mi proceso ha sido largo y muy doloroso. Les pido de favor que respeten mi decisión y que no me involucren jamás con esta persona... Con muchísimo amor, Mónica”, señaló, dejando en claro que sí hubo un tema de violencia en la relación.

Poco se sabe de lo que fue su noviazgo, lo que sí es que se habla de que estuvieron juntos varios años, pero fue en 2020 que terminaron de manera oficial.

¿Quién es Mónica Loza?

Luego de su ruptura, Mónica ha manejado un perfil más discreto, ya que es fotógrafa y no influencer o algo que la ponga contra los reflectores constantemente, tiene 27 años y es originaria de la Ciudad de México.

Aunque su sueño era ser gimnasta, al final la lente la cautivo, hoy es una de las mejores y ha fotografiado a varios famosos, siempre ha estado relacionada con el arte, ya que su familia se dedica al cine. También es activista y ha colaborado con diversas revistas.