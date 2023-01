Si el rio suena es porque agua lleva y es que Shakira esta vez no tuvo piedad sobre la letra de “BZRP Music Sessions 53” donde saca a relucir una vez más y sin tapujos lo que vivió con Gerard Piqué, Clara Chía y hasta su propia suegra, quien la menciona sin decir su nombre, pero todos saben que es la madre del exfutbolista por el simple motivo de que era su vecina.

La canción que lanzó el DJ argentino y la cantante colombiana y que tiene 18 millones de reproducciones en menos de 24 horas, hay una estrofa que dice: “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, sin duda se refiere a Montserrat Bernabeu, madre de Piqué.

¿Quién es la madre de Piqué suegra de Shakira?

Se trata de Montserrat Bernabeu Guitart, quien tiene su casa colindando con la que fue la mansión de su hijo y Shakira a lo largo de estos 12 años a las afueras de Barcelona.

Pero la madre de Piqué es una reconocida especialista en Medicina Física y Rehabilitación en el Instituto Guttmann, en Barcelona. Está casada con el abogado Joan Piqué, quienes son padres de Gerard y Marc. En muchas ocasiones Shakira Montserrat fueron vistas juntas compartiendo las gradas de los estadios donde jugaba Gerard Piqué, pero tras conocer la letra de esta canción, todo parece que esa relación ha llegado a buen fin.