En las últimas horas, Natalia Alcocer estuvo en boca de todos y en el ojo de la tormenta en México, al ser detenida en el país. De esta manera, te contamos, a continuación, quién es y qué fue lo que suedió.

¿Quién es Natalia Alcocer y por qué fue detenida?

Natalia Alcocer es una conductora de televisión que, además, participó en diferentes realitys como Survivor México, La casa de los Famosos y Quiero Cantar. También fue parte de Big Brother y Zona Ruda.

Alcocer estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y en el Instituto Europeo di Design Madrid.

El pasado martes, 28 de marzo, publicó una historia en Instagram que llamó la atención y preocupó a todos sus seguidores, pues informó que sería arrestada. “Saliendo de juzgados... Me van a arrestar. Me están arrestando, me están esperando”, dijo.

Natalia informó que iba a estar retenida 12 horas. La respuesta que le dieron otros policías fue que sería arrestada porque no habría presentado a sus dos hijas menores en la dirección de convivencia familiar con su padre, Juan José Chimal.

Cabe recordar que desde el año 2021 se dijo víctima de violencia por parte de su ex esposo. También, aseguró que el padre de sus hijas no les estaba aportando económicamente. Ante la situación, la concursante de realitys llevó el caso a instancias legales.