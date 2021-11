Previo a Seúl 1988, una jovencita llamada Norma Olivia González Guerrero vio como su sueño olímpico se truncó al no poder representar a México en Taekwondo, deporte que por primera vez era incluido en el programa olímpico (fue de exhibición en esa justa), pero al mismo tiempo despertó en Norma la espinita de estudiar para dedicarse al deporte detrás del escritorio.

Gracias a ese pasado, Norma se califica a sí misma como “olímpica de corazón” y ahora es una de las dos candidatas para convertirse en la primera mujer presidenta del Comité Olímpico Mexicano, un honor que viene lleno de mucha tensión y presiones políticas.

En charla con Bolavip, la candidata por la plantilla “Transparencia y apertura”, recuerda otro golpe del pasado que la impulsó a postularse para el ciclo 2021-24 para evitar pan con lo mismo:

“Hace cinco años fue la elección (a la presidencia del COM) y no me gustó como se llevó a cabo, por eso estoy aquí”, recuerda González.

Para la todavía presidenta del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte de la Conade, en 2016 hubo un proceso turbio en el cual Carlos Padilla Becerra terminó siendo reelecto en el cargo como titular del COM, por ello ‘lucha’ bajo la bandera de Transparencia y apertura.

La pregunta es obligada y de inmediato Norma responde tajante para desligarse totalmente de Ana Guevara.

“Mucha gente me dice eso, pero no cualquiera puede ser presidente del COM, porque debes ser miembro permanente, entonces se dio la oportunidad de que yo decidí hacerlo, por supuesto que hablé con Ana… Ella me pidió que me alejara de las instalaciones de la Conade, que no hiciera proselitismo en las instalaciones de Conade, por eso me ausenté”.