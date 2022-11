Uno más a la lista. La cantante Gloria Trevi se unirá a los famosos que cuentan con una bioserie, y este lunes se dio el banderazo de salida para las grabaciones de “Ellas soy yo, Gloria Trevi”, un proyecto que contará la versión oficial sobre la vida de la controvertida cantante regiomontana desde su adolescencia a la época más reciente.

La productora será Carla Estrada y este 7 de noviembre se ensayó la primera escena, desafortunadamente Gloria Trevi no pudo estar presente, pero se conectó vía zoom para presenciar una bendición religiosa para que la producción lleve avante el proyecto. La bioserie estará conformada por 50 capítulos que se estrenarán paulatinamente a partir de agosto del 2023.

¿Quién será Gloria Trevi?

La actriz Regina Villaverde será la encargada de darle vida a Gloria Trevi en su etapa de la adolescencia de los 14 a los 21 años.

“¿Quién no la conoce? Es Gloria Trevi. Me siento muy feliz porque esta es mi primera experiencia, voy a demostrarles que este es un gran proyecto, espero que lo vean. Hice casting y quedé, estoy muy agradecida con las niñas que hicieron casting porque ellas me dieron la fuerza de poder hacerlo”, expresó la joven que ha estado preparándose desde hace meses con clases intensivas de desenvolvimiento artístico.

Regina tiene 17 años e hizo casting para quedarse con el papel de Gloria Trevi, por el momento sigue estudiando aunque puso una pausa a la escuela para apostar por el proyecto.

¿Quién será Sergio Andrade?

El actor Jorge Poza será quien encarne al productor musical, Sergio Andrade quien en esta ocasión llevará por nombre César Augusto. Además, en el elenco participa Ingrid Martz, quien dará vida a doña Gloria Ruiz, madre de la artista, durante la época de los 80.