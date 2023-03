Sebastián Lletget está en medio de la polémica y no por sus buenas actuaciones en la cancha luego de que se le señaló de infiel a pocos meses de comprometerse con la cantante Becky G.

A casi cuatro meses de haberse comprometido, Becky G y su novio Sebastián Lletget, estarían en medio de un escándalo de infidelidad por parte de él, pues se dieron a conocer “pruebas” de que le fue infiel durante su visita a Madrid en febrero pasado.

El rumor comenzó hace unos días, luego de que a través de una cuenta de Instagram se revelaron algunos chats de una supuesta mujer española que intentó contactar a Becky G para advertirle de que su prometido le habría sido infiel con ella.

"Sebastián, tu novio, te engañó en febrero y tengo todas las pruebas. Te las puedo enviar al privado. Mucha prensa me está contactando porque no me quedaré callada", compartió en la red social.

La cuenta de Instagram que reveló la infidelidad es @ja29poo, en ella asegura que el futbolista de la MLS estuvo con ella en febrero de 2023 en un antro de Madrid, llamado Shoko, aseguró que cuenta con fotos y videos que comprobarían lo que sucedió esa noche por lo que le pidió a la cantante de “Sin pijama” que se pusiera en contacto con ella para mostrarle todo, ya que era contenido muy íntimo y sobre todo para que no se casara.

Hasta el momento ninguno de los involucrados se ha manifestado y tampoco la mujer que reveló la supuesta infidelidad, por lo que se desconoce si ya hubo contacto con la cantante como así lo había pedido.

¿Quién es Sebastian Lletget?

Sebastian Lletget es el novio de la cantante Becky G, con quien ha estado desde hace seis años, cuando ella tenía 20 años y él 24. Su encuentro se dio gracias a varios amigos en común entre ellos la actriz Naomi Scott y su esposo Jordan Spencer, quienes le organizaron una cita a ciegas y ahí comenzó su amor.

Él es originario de San Francisco, California, y su amor por el futbol inició desde pequeño. También se sabe que tiene raíces latinas, ya que su familia es de argentina y su abuelo materno de nacionalidad italiana.

En 2009 vistió los colores del West Ham donde militó por cinco años, fue ahí que llegó el llamado para pertenecer a la Selección de los Estados Unidos.

A lo largo de su carrera ha defendido los colores del LA Galaxy, donde coincidió con Javier Chicharito Hernández y Jonathan dos Santos. También jugó para el New England Revolution y actualmente es parte del FC Dallas.